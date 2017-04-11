В начале года в Беларуси был утвержден «Комплекс мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы». На 2017 год комплекс мер предусматривал «замену льготного кредитования кредитованием на рыночных условиях с адресной господдержкой за счет бюджетных средств». Раньше представители Минстройархитектуры объясняли , что речь идет об адресных субсидиях. Правда, не приводили конкретных цифр. Теперь же пояснили: бюджет будет гасить разницу кредитной ставки, чтобы приблизить кредит для льготника к ставкам, прописанным в законодательстве — 1−5%.

— Сейчас происходит переориентация методов и форм господдержки при строительстве жилья. Указ № 13 будет работать и в дальнейшем, но только на возвратных ресурсах, которые имеются у Беларусбанка. То есть это те проценты и выплаты основного долга, которые возвращаются в банк по ранее выданным кредитам. Это порядка 100 с небольшим миллионов рублей в год. По крайней мере до 2020 года такой порядок цифр, — рассказал на пресс-конференции начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь Александр Горваль. — Параллельно, чтобы расширить источники финансирования и привлечь дополнительные объемы средств, сейчас разрабатывается проект указа президента, который несколько меняет структуру господдержки. Речь идет об адресных субсидиях. Если сейчас компенсации кредитов в процентном отношении гасятся из бюджета банку и человек получает уже кредиты от 1 до 5%, то новый проект указа предусматривает адресную поддержку в виде субсидий непосредственно гражданину.

То есть схема выглядит так: льготник получает кредит на строительство жилья в любом коммерческом банке под 15% на 15 лет. После этого рассчитывается объем субсидии, которая будет выплачиваться ему для погашения коммерческого процента.

— Размер этой субсидии будет рассчитывается так, чтобы из ставки 15% сам льготник платил лишь проценты, приближенные к прописанным в указе № 13, около 5%, а разницу, в данном случае 10%, будет ежемесячно гасить за него бюджет. Некоторым категориям населения — многодетным семьям и детям-сиротам — за счет бюджета будет также погашаться определенная часть основного долга по кредиту, — объяснил Александр Горваль. — Главная задача этого указа — привлечь кредитные ресурсы всей банковской системы.

Сейчас проект указа рассматривается в Комитете Госконтроля и Администрации президента. Но когда его примут пока неизвестно — все будет зависеть от сроков рассмотрения указа во всех инстанциях и объема замечаний и предложений, которые оттуда придут в Минстройархитектуры.