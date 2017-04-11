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Игрок сборной Беларуси: Особой помощи от правительства развитию футбола я не вижу

12.04.2017 13:21 — Разное | Tut.by  
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Автор победного гола сборной Беларуси в ворота команды Франции в квалификации Евро-2012 Сергей Кисляк, выступающий нынче за турецкий «Газиантепспор», в интервью изданию «Бизнес-Онлайн» поделился своим видением проблем в белорусском футболе.


Сергей Кисляк. Фото: abff.by

— Почему лучшие тренеры в РФПЛ за последние пять лет — белорусы?

— Потому что хорошая тренерская школа, которая дает результат. Меня это не удивляет — в Беларуси всегда были хорошие специалисты и есть сейчас.

— Истории из футбола 90-х про странных африканцев и старые самолеты прошли мимо вас?

— Странных африканцев в минском «Динамо» застал, которые приедут на просмотр, тренируются неделю и уедут. А ты потом не мог найти ни бутсы, ни вещи. Там же, в Минске, мы пересекались с Тумиловичем, хотя он тогда уже вернулся в клуб более спокойным, чем был на протяжении всей карьеры. В бане истории про себя не рассказывал — скорее, партнеры про него рассказывали.

Перелетов на выезд в Беларуси нет, там на автобусах все. А в «Рубине» уже чартером летали, там уровень хороший. Тяжело было только во Владивостоке играть — мы в Кубке на них несколько сезонов подряд попадали. По Москве утро, а тебе играть надо.

— Но почему тогда белорусский футбол в упадке?

— Я бы не сказал, что это применимо к клубному футболу: минское «Динамо» дважды выходило в групповой этап Лиги Европы, в Беларуси это считается успехом. Сборная выступает плохо, но, думаю, что мы поправим положение — все будет нормально. Особой помощи от правительства развитию футбола я не вижу. Можно судить хотя бы по тому, что в Минске до сих пор нет футбольного стадиона. С момента, как «Динамо» закрыли на реконструкцию — уже три года сборная в столице не играет.

— Вы встречались с президентом страны — рассказали бы ему о проблемах футбола.

— Мы футболистами никогда с ним не встречались. Конечно, при возможности бы задали такие вопросы. Он многое делает для хоккея, который любит. Футболу тоже старается уделять внимание: какие-то искусственные поля строятся, например. Но особой помощи нет: в чемпионате страны хорошее финансовое положение только у трех команд. Остальные так — мучаются.

— Следили за недавними протестами против власти в Минске?

— Там больше не против власти, а против конкретного закона, который обязывает ежегодно платить налог, если ты не работаешь. Из-за этого были какие-то акции. Но я тоже не считаю это совсем правильным, чтобы неработающие люди дополнительно что-то платили, - сказал Сергей Кисляк.

 
Теги: Минск
 
 
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Автор победного гола сборной Беларуси в ворота команды Франции в квалификации Евро-2012 Сергей Кисляк, выступающий нынче за турецкий "Газиантепспор", поделился...

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