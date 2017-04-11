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В Беларуси запускают первую сеть для "интернета вещей"

12.04.2017 13:55 — Разное | Tut.by  
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Мобильный оператор velcom к выставке «TIBO-2017» (открывается 18 мая) запускает первую в Беларуси узкополосную сеть для «интернета вещей». Новая инфраструктура охватит в перспективе практически все сферы – от городского водоснабжения до «умного дома», сообщили в пресс-службе компании.

Новая сеть основана на передовой технологии NB IoT (Narrow Band Internet of Things), которая ранее не использовалась в Беларуси. Сеть NB IoT работает в диапазоне 900 МГц, где занимает узкую полосу частот в 200 кГц. За счет применяемых в стандарте алгоритмов технология обеспечит высокую степень проникновения сигнала и его повышенную устойчивость даже в труднодоступных местах: в подвалах, низинах, за толстыми стенами, перекрытиями и т.д. 


Тестовая зона будет развернута velcom совместно с партнером – компанией ZTE – в здании футбольного манежа на проспекте Победителей в Минске, где вскоре пройдет выставка «TIBO-2017». В ближайшее время сеть для «интернета вещей» будет проходить тестирование, после чего ее планируется запустить в коммерческую эксплуатацию. «По сути, это полностью готовая сеть, которую осталось подключить к основной инфраструктуре и предоставить абонентам в широкое пользование», – пояснили в компании velcom.

«Узкополосный интернет вещей» – не просто новый формат передачи данных, а целостная экосистема. Так, базовая станция связи принимает сигнал от смарт-устройства и передает его в опорную сеть. Все данные из «интернета вещей» стекаются в IoT-платформу, которая связана с приложением – через него можно дистанционно вести детальный мониторинг работы всевозможных «умных» датчиков, счетчиков и других приборов, а в будущем и управлять их работой. 

Новая сеть может найти применение в различных областях – от внедрения интеллектуальных городских систем до управления домашними устройствами. Стандарт NB IoT постепенно сменит применяемую сейчас для M2M-решений технологию 2G, поскольку превосходит ее в радиусе действия, экономичности и энергоэффективности. 

Узкополосный «интернет вещей» можно использовать, чтобы в режиме реального времени контролировать качество, состав и уровень воды в водоемах, уточнить наличие свободных мест на парковках и т.д. Также можно будет дистанционно управлять потреблением электроэнергии и газа, отслеживать служебные автомобили, регулировать элементы инфраструктуры города, такие как уличные фонари, мусорные контейнеры и фонтаны.

 
Теги: Минск
 
 
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