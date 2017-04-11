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В Беларуси запускают первую сеть для "интернета вещей"
Мобильный оператор velcom к выставке «TIBO-2017» (открывается 18 мая) запускает первую в Беларуси узкополосную сеть для «интернета вещей». Новая инфраструктура охватит в перспективе практически все сферы – от городского водоснабжения до «умного дома», сообщили в пресс-службе компании.
Тестовая зона будет развернута velcom совместно с партнером – компанией ZTE – в здании футбольного манежа на проспекте Победителей в Минске, где вскоре пройдет выставка «TIBO-2017». В ближайшее время сеть для «интернета вещей» будет проходить тестирование, после чего ее планируется запустить в коммерческую эксплуатацию. «По сути, это полностью готовая сеть, которую осталось подключить к основной инфраструктуре и предоставить абонентам в широкое пользование», – пояснили в компании velcom.
Узкополосный «интернет вещей» можно использовать, чтобы в режиме реального времени контролировать качество, состав и уровень воды в водоемах, уточнить наличие свободных мест на парковках и т.д. Также можно будет дистанционно управлять потреблением электроэнергии и газа, отслеживать служебные автомобили, регулировать элементы инфраструктуры города, такие как уличные фонари, мусорные контейнеры и фонтаны.
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Новая инфраструктура охватит в перспективе практически все сферы - от городского водоснабжения до "умного дома".
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