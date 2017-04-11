МИНСК, 12 апр – Sputnik. Атмосферные фронты, идущие со стороны Западной Европы, принесут в ближайшие сутки в Беларусь облачную с прояснениями погоду и дожди, сообщили Sputnik в среду в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В четверг 13 апреля днем воздух прогреется максимум до +7..+13°С, атмосферное давление ночью будет падать, днем – расти. Ожидается дождливая и ветреная погода.

В пятницу 14 апреля скажется влияние атмосферных фронтов и прохладных неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтики: ночью в восточных и юго-западных районах Беларуси, днем преимущественно по юго-западной половине страны пройдут кратковременные дожди, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха составит ночью от –2 до +5°С, днем – +4..+11°С.

В субботу 15 апреля на большей части Беларуси ожидаются кратковременные дожди, ночью также с мокрым снегом. Ночью столбик термометра в отдельных районах может опускаться до –4..+3°С, дневную температуру прогнозируют на уровне +3..+10°С, по юго-западу – до +12°С.