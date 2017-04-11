Генеральный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что дортмундская «Боруссия» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Монако» будет играть против террора и для защитника команды Марка Бартры, получившего перелом лучевой кости в результате взрыва рядом с клубным автобусом.



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— Это, пожалуй, самая сложная ситуация, в которой мы оказались за последние десятилетия. Сегодня мы будем играть не только за себя, но и за всех, будь то «Боруссия», «Шальке» или «Байер». Мы должны показать, что террор и насилие никогда не будут определять наши действия. И конечно, мы играем для Бартры, который хочет увидеть победу своей команды.

Я попросил команду показать обществу, что мы не уступим террору. Мы просим всех болельщиков «Боруссии» о мощной поддержке нашей команды сегодня в течение всех 90 минут, — приводит слова Ватцке официальный сайт «Боруссии».

Ранее стало известно, что перед первой встречей ¼ финала Лиги чемпионов в Дортмунде между местной «Боруссией» и французским «Монако» рядом с автобусом немецкого клуба произошли три взрыва , в результате которых незначительно пострадал футболист «шмелей» Марк Бартра, которому была сделана операция .

Вскоре после взрывов было объявлено, что игру перенесли на 12 апреля. Однако сегодня футбольный клуб «Монако» предложил ФИФА перенести матч на субботу, 15 апреля.

Но сегодня после полудня в официальном твиттере «Монако» появилось подтверждение, что матч с «Боруссией» перенесен не будет и начнется 12 апреля в 19.45 по минскому времени.