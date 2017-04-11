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"Не уступим террору". Матч "Боруссии" и "Монако" не будут переносить на субботу

12.04.2017 13:49 — Разное | Tut.by  
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Генеральный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что дортмундская «Боруссия» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Монако» будет играть против террора и для защитника команды Марка Бартры, получившего перелом лучевой кости в результате взрыва рядом с клубным автобусом.


Фото: Reuters

— Это, пожалуй, самая сложная ситуация, в которой мы оказались за последние десятилетия. Сегодня мы будем играть не только за себя, но и за всех, будь то «Боруссия», «Шальке» или «Байер». Мы должны показать, что террор и насилие никогда не будут определять наши действия. И конечно, мы играем для Бартры, который хочет увидеть победу своей команды.

Я попросил команду показать обществу, что мы не уступим террору. Мы просим всех болельщиков «Боруссии» о мощной поддержке нашей команды сегодня в течение всех 90 минут, — приводит слова Ватцке официальный сайт «Боруссии».

Ранее стало известно, что перед первой встречей ¼ финала Лиги чемпионов в Дортмунде между местной «Боруссией» и французским «Монако» рядом с автобусом немецкого клуба произошли три взрыва, в результате которых незначительно пострадал футболист «шмелей» Марк Бартра, которому была сделана операция.

Вскоре после взрывов было объявлено, что игру перенесли на 12 апреля. Однако сегодня футбольный клуб «Монако» предложил ФИФА перенести матч на субботу, 15 апреля.

Но сегодня после полудня в официальном твиттере «Монако» появилось подтверждение, что матч с «Боруссией» перенесен не будет и начнется 12 апреля в 19.45 по минскому времени.

 
 
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Дортмундская "Боруссия" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с "Монако" будет играть против террора и для защитника команды Марка Бартры, получившего...

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