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"Динамо-Молодечно" продолжит выступать в чемпионате Беларуси

12.04.2017 14:13 — Разное | Tut.by  
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Хоккейный клуб «Динамо-Молодечно» все-таки продолжит выступать в Экстралиге чемпионата Беларуси.


«В связи с появившимися сообщениями в отечественных СМИ о том, что команда „Динамо-Молодечно“ может прекратить свое существование и не принять участие в экстралиге в сезоне 2017/2018 годов, ХК „Динамо-Минск“ заявляет, что команда „Динамо-Молодечно“, являющаяся фарм-клубом ХК „Динамо-Минск“, примет участие в экстралиге в сезоне 2017/2018 годов», — говорится в официальном заявлении клуба.

 
 
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Хоккейный клуб "Динамо-Молодечно" все-таки продолжит выступать в Экстралиге чемпионата Беларуси.

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