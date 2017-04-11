Хоккейный клуб «Динамо-Молодечно» все-таки продолжит выступать в Экстралиге чемпионата Беларуси.





«В связи с появившимися сообщениями в отечественных СМИ о том, что команда „Динамо-Молодечно“ может прекратить свое существование и не принять участие в экстралиге в сезоне 2017/2018 годов, ХК „Динамо-Минск“ заявляет, что команда „Динамо-Молодечно“, являющаяся фарм-клубом ХК „Динамо-Минск“, примет участие в экстралиге в сезоне 2017/2018 годов», — говорится в официальном заявлении клуба.