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Лукашенко выделит на одаренных детей более 818 тысяч рублей

12.04.2017 13:56 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко выделит на одаренных детей более 818 тысяч рублей

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение "О вопросах специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов".

Как сообщила в пресс-служба главы государства, утверждено решение о финансировании расходов данного специального фонда Президента в 2017 году. В частности, на финансирование расходов фонда из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда Президента выделено 818535 рублей.

Распоряжением утверждено решение совета фонда о поощрении 64 учащихся и студентов - победителей международных и республиканских олимпиад и конкурсов. На их адресную поддержку направлено 88148  рублей. Принятие данного документа является свидетельством постоянной государственной поддержки одаренных учащихся и студентов и будет способствовать развитию интеллектуальных способностей одаренной молодежи.

 
 
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Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение "О вопросах специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных...

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