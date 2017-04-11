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Видеообращение минского фаната "Боруссии" к команде после взрыва

12.04.2017 14:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Во вторник вечером перед четвертьфинальным матчем Лиги Чемпионов возле автобуса футбольного клуба "Боруссия" из Дортмунда произошел взрыв. Пострадал защитник команды Марк Бартра. Матч было решено перенести на среду.

Видеообращение минского фаната "Боруссии" к команде после взрыва
© RUPTLY.
Кадры с места взрыва около автобуса "Боруссии" появились в интернете

"Когда террористы нападают на спортсменов, это самый последний шаг. Спорт всегда должен быть вне политики. Мыслями мы вместе с нашей любимой командой, также желаем здоровья игроку Марку Бартре", — сказал участник фан-клуба футбольной команды "Боруссия" в Беларуси Ян Щербаков.

Полиция Дортмунда в ходе расследования обстоятельств произошедшего сообщила, что, по предварительным данным, при взрыве были использованы "серьезные взрывчатые вещества".

 
 
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Официальный фан-клуб футбольной команды "Боруссия" в Беларуси обратился к игрокам после вчерашнего взрыва. Смотрите на видео слова поддержки от минского...

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