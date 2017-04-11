Во вторник вечером перед четвертьфинальным матчем Лиги Чемпионов возле автобуса футбольного клуба "Боруссия" из Дортмунда произошел взрыв. Пострадал защитник команды Марк Бартра. Матч было решено перенести на среду.

"Когда террористы нападают на спортсменов, это самый последний шаг. Спорт всегда должен быть вне политики. Мыслями мы вместе с нашей любимой командой, также желаем здоровья игроку Марку Бартре", — сказал участник фан-клуба футбольной команды "Боруссия" в Беларуси Ян Щербаков.

Полиция Дортмунда в ходе расследования обстоятельств произошедшего сообщила, что, по предварительным данным, при взрыве были использованы "серьезные взрывчатые вещества".