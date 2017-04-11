Минобороны России впервые опубликовало снимки специальных арктических модификаций зенитных комплексов ПВО «Тор-М2ДТ» и «Панцирь-СА». Фотографии были сделаны во время подготовки к параду в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.



Фото: Минобороны России

Особенностью этих комплексов стала адаптация к работе при сильных морозах. Чтобы повысить проходимость и мобильность в условиях Арктики, боевые системы установлены на шасси двухзвенного бронированного вездехода ДТ-10ПМ «Вездесущий», пишет военный портал janes.com.



Фото: twitter.com/Boevoe_Bratstvo

«Тор-М2» — новейшая модификация зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия, способная сбивать цели в любую погоду и вести огонь во время движения. «Тор-М2» одновременно обстреливает четыре цели в радиусе 15 километров.

Арктическая модификация ЗРПК «Панцирь» в течение нескольких лет тестировалась на Крайнем Севере. РЛС комплекса способна одновременно отслеживать до 40 воздушных целей. Поражение воздушных объектов производится пушечным огнем и ракетами.