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Впервые показан российский арктический зенитный комплекс

12.04.2017 14:31 — Разное | Tut.by  
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Минобороны России впервые опубликовало снимки специальных арктических модификаций зенитных комплексов ПВО «Тор-М2ДТ» и «Панцирь-СА». Фотографии были сделаны во время подготовки к параду в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.


Фото: Минобороны России

Особенностью этих комплексов стала адаптация к работе при сильных морозах. Чтобы повысить проходимость и мобильность в условиях Арктики, боевые системы установлены на шасси двухзвенного бронированного вездехода ДТ-10ПМ «Вездесущий», пишет военный портал janes.com.


Фото: twitter.com/Boevoe_Bratstvo

«Тор-М2» — новейшая модификация зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия, способная сбивать цели в любую погоду и вести огонь во время движения. «Тор-М2» одновременно обстреливает четыре цели в радиусе 15 километров.

Арктическая модификация ЗРПК «Панцирь» в течение нескольких лет тестировалась на Крайнем Севере. РЛС комплекса способна одновременно отслеживать до 40 воздушных целей. Поражение воздушных объектов производится пушечным огнем и ракетами.

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Особенностью этих комплексов стала адаптация к работе при сильных морозах.

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