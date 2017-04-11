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Впервые показан российский арктический зенитный комплекс
Минобороны России впервые
Особенностью этих комплексов стала адаптация к работе при сильных морозах. Чтобы повысить проходимость и мобильность в условиях Арктики, боевые системы установлены на шасси двухзвенного бронированного вездехода ДТ-10ПМ «Вездесущий»,
«Тор-М2» — новейшая модификация зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия, способная сбивать цели в любую погоду и вести огонь во время движения. «Тор-М2» одновременно обстреливает четыре цели в радиусе 15 километров.
Арктическая модификация ЗРПК «Панцирь» в течение нескольких лет тестировалась на Крайнем Севере. РЛС комплекса способна одновременно отслеживать до 40 воздушных целей. Поражение воздушных объектов производится пушечным огнем и ракетами.
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Особенностью этих комплексов стала адаптация к работе при сильных морозах.
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