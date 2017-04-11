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Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

12.04.2017 14:36 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13-14 апреля совершит рабочий визит в Кыргызскую Республику.

Как сообщила пресс-служба главы государства, в Бишкеке 14 апреля Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Главы государств планируют обсудить реализацию основных направлений международной деятельности ЕАЭС, основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов на ближайшие годы. Особое внимание будет уделено экономическому сотрудничеству с третьими странами.

По итогам заседания ожидается подписание ряда международных документов. В этот же день Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств - членов ОДКБ. Президенты обсудят обстановку в сфере безопасности, актуальные вызовы и угрозы, а также пути совместного противодействия им.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 13-14 апреля совершит рабочий визит в Кыргызскую Республику.

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