﻿ В июле на льду "Чижовка-Арены" пройдет международный турнир "Кубок Минска" с участием команд КХЛ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В июле на льду "Чижовка-Арены" пройдет международный турнир "Кубок Минска" с участием команд КХЛ

12.04.2017 14:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С 26 по 30 июля на льду «Чижовка-Арены» состоится международный турнир «Кубок Минска», посвященный 950-летию белорусской столицы, сообщает официальный сайт ХК «Юность-Минск».


Фото: junost.org

Участниками турнира, организатором и хозяином которого является «Юность-Минск», станут также четыре команды, представляющие КХЛ: ярославский «Локомотив», рижское и московское «Динамо», «Югра» из Ханты-Мансийска.

Таким образом, на лед «Чижовка-Арены» выйдут представители трех стран. Среди них — наиболее успешные команды России. Это еще недавно становившееся дважды подряд обладателем Кубка Гагарина московское «Динамо», неоднократный призер и трехкратный чемпион России «Локомотив», в составе которого всегда много воспитанников дающей отличные результаты клубной школы. Приедет в Минск «Югра», отметившая свой первый большой юбилей в 2016 году (10 лет), которая, помимо участия в турнире, также проведет свой предсезонный сбор в Минске, на базе МКСРК «Чижовка-Арена». Интересно, что тренерский штаб команды-юбиляра пополнил воспитанник школы «Юности» Николай Борщевский, а главным тренером отныне является Игорь Захаркин, который ассистировал в сборной России Вячеславу Быкову (дуэт Быков — Захаркин приводил национальную команду наших соседей к званию сильнейшей в мире).

Ну, а с представителями Латвии у белорусских дружин всегда получаются захватывающие противостояния на всех уровнях. Отметим, что за рижское «Динамо» в завершившемся сезоне играли Микелис Редлих и Каспар Саулиетис, в свое время выступавшие за «Юность».

Расписание матчей

26 июля

15.00. Динамо Рига — Югра

19.00. Юность-Минск — Динамо Москва

27 июля

15.00. Локомотив — Динамо Рига

19.00. Юность-Минск — Югра

28 июля

15.00. Локомотив — Югра

19.00. Динамо Москва — Динамо Рига

29 июля

13.00. Динамо Москва — Локомотив

17.00. Юность-Минск — Динамо Рига

30 июля

12.00. Динамо Москва — Югра

17.00. Юность-Минск — Локомотив

Помимо этих международных соревнований летом на базе «Чижовка-Арены» также планируются сборы иностранных хоккейных дружин, а именно «Северстали» из Череповца и «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

Кроме того, планируется, что проведение «Кубка Минска» станет ежегодным.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 26 по 30 июля на льду "Чижовка-Арены" состоится международный турнир "Кубок Минска", посвященный 950-летию белорусской столицы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика