С 26 по 30 июля на льду «Чижовка-Арены» состоится международный турнир «Кубок Минска», посвященный 950-летию белорусской столицы, сообщает официальный сайт ХК «Юность-Минск».



Фото: junost.org

Участниками турнира, организатором и хозяином которого является «Юность-Минск», станут также четыре команды, представляющие КХЛ: ярославский «Локомотив», рижское и московское «Динамо», «Югра» из Ханты-Мансийска.

Таким образом, на лед «Чижовка-Арены» выйдут представители трех стран. Среди них — наиболее успешные команды России. Это еще недавно становившееся дважды подряд обладателем Кубка Гагарина московское «Динамо», неоднократный призер и трехкратный чемпион России «Локомотив», в составе которого всегда много воспитанников дающей отличные результаты клубной школы. Приедет в Минск «Югра», отметившая свой первый большой юбилей в 2016 году (10 лет), которая, помимо участия в турнире, также проведет свой предсезонный сбор в Минске, на базе МКСРК «Чижовка-Арена». Интересно, что тренерский штаб команды-юбиляра пополнил воспитанник школы «Юности» Николай Борщевский, а главным тренером отныне является Игорь Захаркин, который ассистировал в сборной России Вячеславу Быкову (дуэт Быков — Захаркин приводил национальную команду наших соседей к званию сильнейшей в мире).

Ну, а с представителями Латвии у белорусских дружин всегда получаются захватывающие противостояния на всех уровнях. Отметим, что за рижское «Динамо» в завершившемся сезоне играли Микелис Редлих и Каспар Саулиетис, в свое время выступавшие за «Юность».

Расписание матчей

26 июля

15.00. Динамо Рига — Югра

19.00. Юность-Минск — Динамо Москва

27 июля

15.00. Локомотив — Динамо Рига

19.00. Юность-Минск — Югра

28 июля

15.00. Локомотив — Югра

19.00. Динамо Москва — Динамо Рига

29 июля

13.00. Динамо Москва — Локомотив

17.00. Юность-Минск — Динамо Рига

30 июля

12.00. Динамо Москва — Югра

17.00. Юность-Минск — Локомотив

Помимо этих международных соревнований летом на базе «Чижовка-Арены» также планируются сборы иностранных хоккейных дружин, а именно «Северстали» из Череповца и «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

Кроме того, планируется, что проведение «Кубка Минска» станет ежегодным.