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Нестерович о взрывах в Дортмунде: это атака на футбол и на весь мир

12.04.2017 14:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В результате взрывов рядом с автобусом команды "Боруссия" футболист немецкой команды Марк Бартра получил травмы и был госпитализирован, а полицейский, сопровождавший автобус, пережил сильный стресс.

Нестерович о взрывах в Дортмунде: это атака на футбол и на весь мир
© RUPTLY.
Кадры с места взрыва около автобуса "Боруссии" появились в интернете

Что это — экстремизм фанатов, теракт либо нечто иное? Радио Sputnik Беларусь обратились за комментариями к официальному представителю Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Владимиру Нестеровичу, чтобы узнать его отношение к происшествию, а также поговорить о проблемах безопасности спортсменов и болельщиков.

"У всех людей, не зависимо от приверженности к тому или иному виду спорта этот факт вызывает недоумение и возмущение. Мы видим, что такие прискорбные факты случаются в последнее время все чаще и чаще, объектами атаки становятся стадионы и места массового скопления народа", — сказал Нестерович.

Представитель Минспорта напомнил предыдущие резонансные факты "спортивного терроризма": в марте прошлого года в Багдаде, в результате атаки террориста-смертника на футбольном стадионе погибло 29 человек, 60 получили ранения. В декабре прошлого года произошел двойной теракт в Стамбуле у стадиона "Бешикташ", тогда 38 человек погибли, более 160 были ранены. Инцидент в Дортмунде, к счастью, не привел к таким тяжелым последствиям, но это, безусловно, атака на футбол и на мировое сообщество, считает Нестерович.

Нестерович о взрывах в Дортмунде: это атака на футбол и на весь мир
© Sputnik / Артем Бордовский
Видеообращение минского фаната "Боруссии" к команде после взрыва

"В Беларуси проходит большое количество спортивных мероприятий, наши зрители и представители болельщицких сообществ должны с пониманием относиться к мерам обеспечения безопасности, которые предпринимают наши правоохранительные органы. Если просят показать личные вещи, пройти процедуру досмотра, проход через рамки, это необходимость, с которой нужно считаться", — отметил представитель Минспорта.

Комментарий официального представителя Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Владимира Нестеровича к атаке на футболистов "Боруссии" в Дортмунде слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Три взрыва около автобуса футбольной команды "Боруссия" прогремели накануне в Дортмунде, когда спортсмены ехали на матч четвертьфинала Лиги чемпионов с...

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