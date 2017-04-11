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Чтобы вернулся невредимым: дети отправили послание Новицкому на МКС

12.04.2017 14:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Накануне дня космонавтики Sputnik пообщался с минскими школьниками в городском планетарии и записал пожелания детей космонавту-белорусу Олегу Новицкому. Благодаря супруге Новицкого Юлии поздравление удалось передать прямо на орбиту.

Чтобы вернулся невредимым: дети отправили послание Новицкому на МКС
© Sputnik Алексей Дружинин
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В свою очередь Новицкий с борта МКС поздравил всех с Днем космонавтики, отметив, что космические исследования — это локомотив развития цивилизации. Космонавт также выразил надежду, что в скором времени будут созданы базы на Луне и Марсе.

В День космонавтики, можно будет увидеть пролетающую Международную космическую станцию с Новицким на борту. При безоблачной погоде он появится на небе после 20:00 и будет похож на яркую движущуюся точку.

Сама супруга Олега Юлия Новицкая рассказала, что она всякий раз, когда МКС пролетает над Москвой, берет на руки дочь Риту и смотрит в небо. Главное, чтобы небо в этот вечер было безоблачно чистым.

 
 
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Минские школьники передали привет космонавту родом из Беларуси Олегу Новицкому прямо на орбиту. Чего желали школьники белорусу, выполняющему миссию в космосе,...

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