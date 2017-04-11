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бункер террористов уничтожили полуторатонной бомбой
В сети появился ролик, показывающий последствия авиаудара полуторатонной бомбы КАБ-1500 в Сирии, которая считается самой мощной в российских ВКС,
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С помощью столь мощной бомбы был уничтожен подземный бункер террористов в провинции Идлиб, выполнявший роль одного из важных пунктов .
КАБ-1500 способна пробить три метра бетона или 20 метров грунта. Бомба может сбрасываться с восьмикилометровой высоты, а точность ее точность попадания составляет до 4 м.
В ролике показан полет бомбардировщика, потом — снятый издалека дым, поднимающийся над эпицентром взрыва, а после этого — засыпанная строительным мусором огромная воронка.
Ранее в Сирии уже делались фотографии фронтовых бомбардировщиков Су-34, вооруженных сразу двумя КАБ-1500Л с лазерным наведением.
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КАБ-1500 может пробить три метра бетона или 20 метров грунта.
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