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бункер террористов уничтожили полуторатонной бомбой

12.04.2017 15:10 — Разное | Tut.by  
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В сети появился ролик, показывающий последствия авиаудара полуторатонной бомбы КАБ-1500 в Сирии, которая считается самой мощной в российских ВКС, сообщает Российская газета.

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С помощью столь мощной бомбы был уничтожен подземный бункер террористов в провинции Идлиб, выполнявший роль одного из важных пунктов .

КАБ-1500 способна пробить три метра бетона или 20 метров грунта. Бомба может сбрасываться с восьмикилометровой высоты, а точность ее точность попадания составляет до 4 м.

В ролике показан полет бомбардировщика, потом — снятый издалека дым, поднимающийся над эпицентром взрыва, а после этого — засыпанная строительным мусором огромная воронка.

Ранее в Сирии уже делались фотографии фронтовых бомбардировщиков Су-34, вооруженных сразу двумя КАБ-1500Л с лазерным наведением.

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КАБ-1500 может пробить три метра бетона или 20 метров грунта.

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