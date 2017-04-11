Сборная Беларуси по мини-футболу заняла 3-е место в квалификационной группе «А» и не прошла в плей-офф чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для того, чтобы финишировать вторыми, белорусам 11 апреля нужно было победить команду Нидерландов. Но этого не произошло — соперники вели в счете, белорусы догоняли. В итоге встреча завершилась вничью — 3:3. В составе сборной Беларуси голы забили Сергей Силивончик, Владимир Жигалко и Сергей Крыкун.

Этот результат оказался на руку хозяевам турнира — грузинам, которые в заключительном поединке разошлись миром с победителем группы командой Италии — 2:2.

В первом матче турнира в Тбилиси подопечные Андрея Толмача проиграли сборной Италии 1:2, во втором сыграли вничью с грузинской командой — 1:1.

В прошлые годы сборная Беларуси лишь однажды, в 2010-м, сумела пробиться в финальный этап континентального первенства.

Итоговое положение: Италия — 7 очков (разница мячей — 8−5), Грузия — 3 (4−4), Беларусь — 2 (5−6), Нидерланды — 2 (6−8).

Таким образом, итальянцы получили путевку в финальную стадию ЧЕ-2018, а команда Грузии сыграет в плей-офф.

В финальную стадию континентального первенства, которая пройдет в начале 2018 года в Любляне, напрямую выходят победители 7 квалификационных групп. Команды, которые займут вторые места, и лучшая из финишировавших третьими в матчах плей-офф разыграют еще 4 путевки в финал.