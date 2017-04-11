﻿ Euro NCAP разбил новую BMW 5-Series в краш-тестах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Euro NCAP разбил новую BMW 5-Series в краш-тестах

12.04.2017 14:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

​Комитет Euro NCAP, который проводит независимые краш-тесты автомобилей, разбил несколько новинок мирового автопрома, среди которых была новая BMW 5-Series. Модель получила самую высокую из возможных оценок — пять звезд, пишет Autonews.


Безопасность водителя и взрослых пассажиров эксперты оценили в 91%. Салон автомобиля оставался стабильным при фронтальном ударе со смещением. Машина показала отличные результаты по защите коленей и бедер пассажиров. В результате испытаний удалось доказать, что пассажиры разной комплекции получат одинаковый уровень безопасности.

Не совсем корректное раскрытие подушки безопасности для колен привело к штрафам в этой области: во время фронтального удара подушка не раскрылась достаточно быстро, чтобы заполнить все пространство между правым коленом и приборной панелью. Баварская компания уже выступила с заявлением, что подобный результат — аномалия, во время внутренних тестов BMW подобных проблем не было.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

При лобовом ударе со смещением защита обоих манекенов была признана хорошей. Проблемы возникли только с грудной клеткой куклы, имитирующей шестилетнего ребенка. Защиту этой части тела признали близкой к критической. За защиту юного пассажира автомобиль получил 85% из возможных 100.

У новой 5-Series «активный» капот. Датчики определяют момент, когда происходит столкновение с пешеходом, и активируют механизм, поднимающий капот, обеспечивая таким образом зазор между его верхней поверхностью и твердыми конструкциями в моторном отсеке.

BMW продемонстрировала, что система корректно работает в случае столкновения с пешеходами разной комплекции и на разных скоростях. Хорошая или нормальная защита была обеспечена на всей поверхности капота. Бампер так же обеспечивает хорошую защиту ног человека: по этому показателю модель набрала максимальный балл. Плохой была признана защита таза. За защиту пешеходов 5-Series получила 81%.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автомобиль получил самую высокую оценку - пять звезд, однако у экспертов были претензии по защите некоторых областей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Нестерович о взрывах в Дортмунде: это атака на футбол и на весь мир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика