​Комитет Euro NCAP, который проводит независимые краш-тесты автомобилей, разбил несколько новинок мирового автопрома, среди которых была новая BMW 5-Series. Модель получила самую высокую из возможных оценок — пять звезд, пишет Autonews .





Безопасность водителя и взрослых пассажиров эксперты оценили в 91%. Салон автомобиля оставался стабильным при фронтальном ударе со смещением. Машина показала отличные результаты по защите коленей и бедер пассажиров. В результате испытаний удалось доказать, что пассажиры разной комплекции получат одинаковый уровень безопасности.

Не совсем корректное раскрытие подушки безопасности для колен привело к штрафам в этой области: во время фронтального удара подушка не раскрылась достаточно быстро, чтобы заполнить все пространство между правым коленом и приборной панелью. Баварская компания уже выступила с заявлением, что подобный результат — аномалия, во время внутренних тестов BMW подобных проблем не было.

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При лобовом ударе со смещением защита обоих манекенов была признана хорошей. Проблемы возникли только с грудной клеткой куклы, имитирующей шестилетнего ребенка. Защиту этой части тела признали близкой к критической. За защиту юного пассажира автомобиль получил 85% из возможных 100.

У новой 5-Series «активный» капот. Датчики определяют момент, когда происходит столкновение с пешеходом, и активируют механизм, поднимающий капот, обеспечивая таким образом зазор между его верхней поверхностью и твердыми конструкциями в моторном отсеке.

BMW продемонстрировала, что система корректно работает в случае столкновения с пешеходами разной комплекции и на разных скоростях. Хорошая или нормальная защита была обеспечена на всей поверхности капота. Бампер так же обеспечивает хорошую защиту ног человека: по этому показателю модель набрала максимальный балл. Плохой была признана защита таза. За защиту пешеходов 5-Series получила 81%.