О подробностях трагического случая в здании Гродненского УВД для радио Sputnik Беларусь рассказал начальник отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.

Очевидцы сообщили, что у здания УВД Гродненского облисполкома по улице Академической в Гродно лежит неподвижный мужчина. Место было сразу же оцеплено. После сообщения об обнаружении тела на место прибыли следователи межрайонного отдела Следственного комитета. Чуть позже появилась официальная информация о происшедшем.

"Гродненец 1963-го года рождения был приглашен в главное здание Управления внутренних дел по улице Академической для проведения полиграфического исследования. В отношении данного гражданина велась проверка. После окончания процедуры мужчина остался ожидать результатов в фойе четвертого этажа. Через некоторое время его труп был обнаружен возле здания", — сообщил Евгений Дудко.

Предположительно, мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна четвертого этажа. Управлением Следственного комитета по Гродненской области по данному факту проводится проверка.

Комментарий начальника отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома Евгения Дудко слушайте на радио Sputnik Беларусь.