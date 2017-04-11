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Проверка СК: погибший у Гродненского УВД мог сам выброситься из окна
12.04.2017 15:07 — Разное | Sputnik Беларусь
О подробностях трагического случая в здании Гродненского УВД для радио Sputnik Беларусь рассказал начальник отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.
Очевидцы сообщили, что у здания УВД Гродненского облисполкома по улице Академической в Гродно лежит неподвижный мужчина. Место было сразу же оцеплено. После сообщения об обнаружении тела на место прибыли следователи межрайонного отдела Следственного комитета. Чуть позже появилась официальная информация о происшедшем.
"Гродненец 1963-го года рождения был приглашен в главное здание Управления внутренних дел по улице Академической для проведения полиграфического исследования. В отношении данного гражданина велась проверка. После окончания процедуры мужчина остался ожидать результатов в фойе четвертого этажа. Через некоторое время его труп был обнаружен возле здания", — сообщил Евгений Дудко.
Предположительно, мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна четвертого этажа. Управлением Следственного комитета по Гродненской области по данному факту проводится проверка.
Комментарий начальника отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома Евгения Дудко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины в Гродно: его тело нашли на асфальте у здания местного УВД, предположительно, мужчина сам...
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