



Сотрудники таможни «Минск-2» пресекли две очередные попытки незаконного перемещения в международных почтовых отправлениях предметов, представляющих культурную ценность.

При проведении таможенного контроля в отношении международного почтового отправления, поступившего из Германии в адрес жителя Минска, таможенники между двумя листами плотного картона обнаружили не указанную в сопроводительных документах черно-белую гравюру – портрет мужчины в профиль и надпись «HermannStruck. Marc Chagall. OriginalRadierung», сообщила пресс-служба ГТК.

А в международном почтовом отправлении из Японии, поступившем в адрес жительницы г. Минска, обнаружено 10 незадекларированных произведений японской живописи конца XIX – первой четверти XX вв., выполненных акварелью и тушью в стиле сумиэ.

Незаконно перемещаемые в посылках товары изъяты и направлены на экспертизу. Экспертами Таможенной лаборатории установлено, что гравюра и 10 картин относятся к категории культурных ценностей.

По данным фактам таможней «Минск-2» начаты административные процессы в соответствии со ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.

Всего в первом квартале 2017 г. сотрудниками таможни «Минск-2» выявлено 20 фактов незаконной пересылки в международных почтовых отправлениях культурных ценностей: монет, медалей, орденов, банкнот (монеты 1 деканумий (Византия, 565-578 гг.), 1 стивер (Британская Гвиана, 1813 г.), 10 reis (Португалия, 1891 г.); медаль «В память 100-летнего юбилея полка 1813-1913 гг.» (Германия, 1913 г.) и др.).

Дальнейшую судьбу задержанных ценностей определяет суд. Так, в начале апреля таможенники передали в Национальный исторический музей три редкие монеты: 3 Krajczar(Венгрия, 1849 г.), 5 Pesetas(Испания, 1898 г.) и Onedollar(США, 1881 г.).

В Гродненский государственный историко-археологический музей отправились два ценных экземпляра картографии: лист первого атласа городов в истории мировой картографии «VERADESIGNATIOURBISINLITTAVIAGRODNAE» (1575 г.) и лист из географического атласа авторства HomannianosHeredes (1752 г.)

Государственный таможенный комитет напоминает, что в соответствии со статьей 313 Таможенного кодекса Таможенного союза и нормами Всемирной почтовой конвенции пересылка в международных почтовых отправлениях культурных ценностей не допускается.