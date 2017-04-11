РОО «Перспектива» определилась с датой и местом проведения очередного форума для предпринимателей.

Организация проведет экономический Форум предпринимателей «Основные пути и механизмы развития предпринимательской деятельности в современных условиях социально-экономической жизни Беларуси».

«Основной задачей Форума служит продолжение диалога между малым бизнесом и властями, в целях поиска эффективных механизмов для сохранения и развития предпринимательства в Республике Беларусь, в современных непростых условиях. Традиционно Форум будет представлен всеми регионами страны и столицей. Приглашения для участия также будут направлены в органы государственной власти», - говорится на сайте организации. Анатолий Шумченко, глава РОО, также пригласил на мероприятие представителей СМИ.

Место проведения: город Минск, гостиница «Беларусь», ул. Сторожевсая, 15. Начало в 12.00.

Александр Лукашенко во время рабочей поездки по Могилевской области анонсировал революционные решения по предпринимательству и бизнесу.

«В ближайшее время мы примем революционные решения по предпринимательству, бизнесу - по раскрепощению бизнеса (и такого крупного, как на «Речицадреве», и маленького, и индивидуальных предпринимателей). Пришел - заявление оставил, что хочешь заниматься этим делом, в налоговой зарегистрировался и пошел работать. Пожарные, санстанция - все до минимума будет сокращено. Мы полностью раскрепостим бизнес-инициативу - идите занимайтесь делом, зарабатывайте. Мы создали для этого условия. А что не создали - создадим в ближайшее время», - сообщил Лукашенко.