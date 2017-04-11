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Меры безопасности будут усилены, автобус "Реала" на пути к арене в Мюнхене изменит маршрут

12.04.2017 15:16 — Разное | Tut.by  
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В УЕФА заявили о повышении мер безопасности на сегодняшних четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов, сообщает «Чемпионат».


Фото: Reuters

— После инцидента прошлой ночью в Дортмунде УЕФА в сотрудничестве с полицией, службами безопасности, руководством стадионов и клубов пересматривает меры безопасности для сегодняшних матчей. Процедуры обеспечения безопасности будут повышаться, где это необходимо.

Несмотря на отсутствие какой-либо конкретной информации о какой-либо угрозе для сегодняшних матчей, мы хотели бы заверить команды, официальных лиц и болельщиков в том, что УЕФА всегда настаивает на самых высоких стандартах организации охраны и безопасности на футбольных матчах и что безопасность всех присутствующих на матчах, проводимых под эгидой УЕФА, является нашим высшим приоритетом, — отметили в пресс-службе УЕФА.

Полиция Мюнхена повысила меры предосторожности в преддверии четвертьфинального матча между «Баварией» и «Реалом», отмечает Sports.ru со ссылкой на As.

Местные органы правопорядка полагают, что проведению игры ничто не угрожает, однако дополнительные меры безопасности будут приняты.

Автобус «Реала» изменит маршрут по городу, а само транспортное средство перед посадкой игроков и тренеров будут осматривать полицейские со специально обученными собаками.

Кроме того, впервые автобус «Реала» в Германии будет сопровождать полицейский эскорт. Вчера вечером после тренировки в гостиницу команду провожали 20 полицейских.

Напомним, вчера перед началом матча Лиги чемпионов в Дортмунде между «Боруссией» и «Монако» около автобуса хозяев прогремели три взрыва. Защитник Марк Бартра с осколочными ранениями был доставлен в больницу. Игру перенесли на среду, 12 апреля.

 
 
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В УЕФА заявили о повышении мер безопасности на сегодняшних четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов.

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