О том, как эскпедиция встретила редкого зверька, на радио Sputnik Беларусь рассказала пресс-секретарь общественной организации "Ахова Птушак Бацькаўшчыны" Виктория Терешенок.

Считается, что белки-летяги традиционно обитают на севере Беларуси. Однако последний раз их видели в 1996 году. Это может быть связано не столько с тем, что они куда-то пропадали, а скорее с тем, что этих белок, к сожалению, никто планово не исследует. Даже теперь летяга была обнаружена во время экспедиции "Аховы Птушак Бацькаўшчыны", посвященной поиску редких видов растений, грибов, мха, птиц и зверей, рассказала Терешенок.

"Это преимущественно ночные лесные жители, живут, как и обычные белки в дуплах, реже в покинутых птичьих гнездах. В спячку они не впадают, но зимой их активность снижается. Главная особенность летяги — строение тела, благодаря которому она может фактически перелетать с дерева на дерево, часто на расстояние до 50 метров. Поэтому это интересный вид для изучения", — отметила представитель организации.

Еще сто лет назад летяги встречались в Беларуси почти повсеместно. Со временем их ареал обитания сокращался. Белка-летяга занесена в Красную книгу Беларуси, имеет третью категорию охраны. Это значит, что она не исчезающий вид, но необходимо следить за ситуацией, чтобы сохранить и приумножить популяцию зверьков. Главной проблемой существования для них является вырубка лесов, а также относительная молодость белорусских осиновых лесов в ареале обитания летяги, отсутствие там старых деревьев с хорошими дуплами.

Питается летяга почками и концевыми побегами, листьями, соцветиями и семенами различных деревьев, реже — мягкими побегами хвойных пород. Белки традиционно вызывают у людей положительные эмоции. С летягой есть только одно исключение: в сумерках или ночной темноте ее можно принять за летучую мышь. Более никакого вреда она принести человеку не может.

Рассказ пресс-секретаря "Аховы Птушак Бацькаўшчыны" Виктории Терешенок о встрече с белкой-летягой слушайте на радио Sputnik Беларусь.