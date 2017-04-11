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История очевидцев: впервые за 20 лет в Беларуси увидели белку-летягу

12.04.2017 15:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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О том, как эскпедиция встретила редкого зверька, на радио Sputnik Беларусь рассказала пресс-секретарь общественной организации "Ахова Птушак Бацькаўшчыны" Виктория Терешенок.

Считается, что белки-летяги традиционно обитают на севере Беларуси. Однако последний раз их видели в 1996 году. Это может быть связано не столько с тем, что они куда-то пропадали, а скорее с тем, что этих белок, к сожалению, никто планово не исследует. Даже теперь летяга была обнаружена во время экспедиции "Аховы Птушак Бацькаўшчыны", посвященной поиску редких видов растений, грибов, мха, птиц и зверей, рассказала Терешенок. 

"Это преимущественно ночные лесные жители, живут, как и обычные белки в дуплах, реже в покинутых птичьих гнездах. В спячку они не впадают, но зимой их активность снижается. Главная особенность летяги — строение тела, благодаря которому она может фактически перелетать с дерева на дерево, часто на расстояние до 50 метров. Поэтому это интересный вид для изучения", — отметила представитель организации.

История очевидцев: впервые за 20 лет в Беларуси увидели белку-летягу
© Фото: Facebook / Ахова птушак Бацькаўшчыны
Белку-летягу впервые за 20 лет обнаружили в лесу в Беларуси

Еще сто лет назад летяги встречались в Беларуси почти повсеместно. Со временем их ареал обитания сокращался. Белка-летяга занесена в Красную книгу Беларуси, имеет третью категорию охраны. Это значит, что она не исчезающий вид, но необходимо следить за ситуацией, чтобы сохранить и приумножить популяцию зверьков. Главной проблемой существования для них является вырубка лесов, а также относительная молодость белорусских осиновых лесов в ареале обитания летяги, отсутствие там старых деревьев с хорошими дуплами.

Питается летяга почками и концевыми побегами, листьями, соцветиями и семенами различных деревьев, реже — мягкими побегами хвойных пород. Белки традиционно вызывают у людей положительные эмоции. С летягой есть только одно исключение: в сумерках или ночной темноте ее можно принять за летучую мышь. Более никакого вреда она принести человеку не может.

Рассказ пресс-секретаря "Аховы Птушак Бацькаўшчыны" Виктории Терешенок о встрече с белкой-летягой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Редкого зверька, занесенного в Красную книгу Беларуси, обнаружили во время экспедиции по Витебщине сотрудники Брестского отделения общественной организации...

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