В Сети появилось видео заезда по МКАД в Москве со скоростью 320 км/ч. Запись, которая позже была удалена, разместил в Instagram пользователь majorka63 .

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На видео видно, что спидометр автомобиля (предположительно «заряженный» Mercedes) показывает скорость 320 километров в час, в то время как максимально разрешенная скорость на Московской кольцевой автодороге составляет 100 километров в час.

Как сообщает « Газета.ru », в полиции изучают данную запись. «В настоящее время столичная полиция изучает видеоролик, размещенный в Сети, на котором водитель автомобиля, предположительно, нарушает правила дорожного движения», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Москве, добавив, что проверка по данному факту пока не начата.

Стоит отметить, что некоторые пользователи усомнились в том, что машина действительно разогналась до такой скорости. Они считают, что на самом деле данное видео — это монтаж.