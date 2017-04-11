Визит заместителя министра иностранных дел Турции Ахмета Йылдыза состоится незадолго перед пасхальным историческим референдумом, который призван сделать Турцию президентской республикой. Каковы тогда станут перспективы отношений Турции и Беларуси?

На протяжении всех лет существования президентской Беларуси ее отношения с Турцией всегда были и есть заметными во внешней политике Минска.

Несмотря на членство Турции в НАТО, представители которой временами проявляли общий, западный подход к политике белорусского режима, награждая его теми или иными санкциями за недемократичность, Анкара никогда не поддерживала подобный подход к Минску. И дальше продолжала развивать двусторонние отношения с Беларусью во многих сферах.

Эрдогану интересна Беларусь

Как известно, в Минске развитие отношений с той или иной мировой или региональной державой спешат называть, стратегически партнерскими, а то и вовсе союзническими. Безусловно, Турция является региональной державой, влияние которой сегодня расширяется на постсоветском пространстве, заметно конкурируя с державной Россией.

Среди объектов интереса Анкары свое место занимает и Беларусь. Именно Турция была первой, кто признал государственную независимость Беларуси. С тех пор отношения между двумя государствами можно было бы назвать не столько партнерскими, сколько предпочтительными – некогда глава советского МИД Андрей Громыко так характеризовал отношения в брежневские времена между Москвой и Парижем. Как известно, тогда Франция старалась дистанцироваться от внешней политики США в Европе. Нечто подобное сегодня демонстрирует Турция президента Эрдогана.

В последнее время в отношении турецкой внешнеполитической деятельности все чаще используется термин «неоосманизм». Концепция неоосманизма подразумевает под собой связь внешней политики современной Турции с историческим наследием османов и ее направленность на возврат «оттоманского прошлого» с учетом современных реалий. А в этих реалиях сегодня находятся и Россия со своим белорусским стратегическим союзником.

Приглашение Эрдоганом руководителя Беларуси на саммит Организации исламского сотрудничества, прошедшего в Стамбуле в апреле прошлого года и было знаком особого внимания к союзнику Москвы, с которой у эрдогановской Турции складываются непростые, с приливами-отливами, отношения. А уж появление самого турецкого президента в Минске, где он открыл Соборную мечеть , и вовсе было призвано продемонстрировать предпочтительные отношения между двумя президентами.

Нельзя не отметить, что за развитием таких отношений внимательно наблюдают и в Москве, периодически напоминая о координации, согласовании внешней политике в рамках так называемого союзного государства. Некоторые знатоки политики Лукашенко склонны его подозревать в роли этакого турецкого инструмента влияния на Кремль.

А иные геостратеги видят для него перспективу этакого «модератора-миротворца» в хитросплетениях российско-турецких отношений, все больше проявляющихся на постсоветском, сирийском пространствах.

В режиме постоянных консультаций

Последние консультации в Анкаре с участием замглавы белорусского МИД Олега Кравченко и турецкого коллеги Ахмета Йылдыза довольно быстро получили свое продолжение. Теперь уже в Минске появится 12-13 апреля с визитом первый заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз, которому придают заметный аппаратный вес в эрдогановской иерархии власти. В этом ему белорусский коллега пока сильно уступает, что отнюдь не исключает их полномочий в контактах интересных тем с довольно широким спектром двусторонних межгосударственных отношений.

По официальной информации , важный турецкий гость проведет встречи в администрации президента Беларуси, Совете Республики, министерстве экономики и внешнеполитическом ведомстве Беларуси.

Что касается внешнеполитического ведомства, то можно напомнить, что визиту в Минск высокого гостя из Анкары предшествовала, надо полагать, интересная встреча посла Турции с начальником Департамента международного военного сотрудничества МО Беларуси генералом Олегом Воиновым. Можно предположить, что собеседники могли обсуждать и такую тему, как появление в штате турецкой дипмиссии в Минске военного атташе Турции.

Несмотря на членство Беларуси в ОДКБ, военное и военно-техническое сотрудничество с натовской Турцией носят устойчивый и перспективный характеры, что вполне отвечает духу предпочтительных отношений между двумя странами. По крайней мере, на это многозначительно намекают немногословные военные дипломаты, подчеркивая, что у них нет разногласий с мидовскими коллегами. Ведь многие из них также вышли из «одной шинели».

Расстояние до Брюсселя

Визит первого замглавы турецкого МИД в Беларусь имеет значение и в том, что он состоялся накануне исторического события в Турции. 16 апреля состоится референдум, после которого Турецкая Республика станет президентской, где роль парламента превратится примерно такой, как в президентской Беларуси.

Да и расстояние Анкары до Брюсселя, где сегодня мучаются в кризисе евробюрократы, временами будет напоминать дистанцию Минска от столицы Евросоюза. Так что существующие предпочтительные отношения между Минском и Анкарой приобретут еще большую свою логичность в отношении Европы, да и всего Запада.

Роман Яковлевский, политический обозреватель специально для БДГ