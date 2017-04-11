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Высокие отношения: в Минск едет гость из Анкары
Визит заместителя министра иностранных дел Турции Ахмета Йылдыза состоится незадолго перед пасхальным историческим референдумом, который призван сделать Турцию президентской республикой. Каковы тогда станут перспективы отношений Турции и Беларуси?
На протяжении всех лет существования президентской Беларуси ее отношения с Турцией всегда были и есть заметными во внешней политике Минска.
Несмотря на членство Турции в НАТО, представители которой временами проявляли общий, западный подход к политике белорусского режима, награждая его теми или иными санкциями за недемократичность, Анкара никогда не поддерживала подобный подход к Минску. И дальше продолжала развивать двусторонние отношения с Беларусью во многих сферах.
Эрдогану интересна Беларусь
Как известно, в Минске развитие отношений с той или иной мировой или региональной державой спешат называть, стратегически партнерскими, а то и вовсе союзническими. Безусловно, Турция является региональной державой, влияние которой сегодня расширяется на постсоветском пространстве, заметно конкурируя с державной Россией.
Среди объектов интереса Анкары свое место занимает и Беларусь. Именно Турция была первой, кто признал государственную независимость Беларуси. С тех пор отношения между двумя государствами можно было бы назвать не столько партнерскими, сколько предпочтительными – некогда глава советского МИД Андрей Громыко так характеризовал отношения в брежневские времена между Москвой и Парижем. Как известно, тогда Франция старалась дистанцироваться от внешней политики США в Европе. Нечто подобное сегодня демонстрирует Турция президента Эрдогана.
В последнее время в отношении турецкой внешнеполитической деятельности все чаще используется термин «неоосманизм». Концепция неоосманизма подразумевает под собой связь внешней политики современной Турции с историческим наследием османов и ее направленность на возврат «оттоманского прошлого» с учетом современных реалий. А в этих реалиях сегодня находятся и Россия со своим белорусским стратегическим союзником.
Приглашение Эрдоганом руководителя Беларуси на саммит Организации исламского сотрудничества, прошедшего в Стамбуле в апреле прошлого года и было знаком особого внимания к союзнику Москвы, с которой у эрдогановской Турции складываются непростые, с приливами-отливами, отношения. А уж появление самого турецкого президента в Минске, где он
Нельзя не отметить, что за развитием таких отношений внимательно наблюдают и в Москве, периодически напоминая о координации, согласовании внешней политике в рамках так называемого союзного государства. Некоторые знатоки политики Лукашенко склонны его подозревать в роли этакого турецкого инструмента влияния на Кремль.
А иные геостратеги видят для него перспективу этакого «модератора-миротворца» в хитросплетениях российско-турецких отношений, все больше проявляющихся на постсоветском, сирийском пространствах.
В режиме постоянных консультаций
Последние консультации в Анкаре с участием замглавы белорусского МИД Олега Кравченко и турецкого коллеги Ахмета Йылдыза довольно быстро получили свое продолжение. Теперь уже в Минске появится 12-13 апреля с визитом первый заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз, которому придают заметный аппаратный вес в эрдогановской иерархии власти. В этом ему белорусский коллега пока сильно уступает, что отнюдь не исключает их полномочий в контактах интересных тем с довольно широким спектром двусторонних межгосударственных отношений.
Что касается внешнеполитического ведомства, то можно напомнить, что визиту в Минск высокого гостя из Анкары предшествовала, надо полагать, интересная встреча посла Турции с начальником Департамента международного военного сотрудничества МО Беларуси генералом Олегом Воиновым. Можно предположить, что собеседники могли обсуждать и такую тему, как появление в штате турецкой дипмиссии в Минске военного атташе Турции.
Несмотря на членство Беларуси в ОДКБ, военное и военно-техническое сотрудничество с натовской Турцией носят устойчивый и перспективный характеры, что вполне отвечает духу предпочтительных отношений между двумя странами. По крайней мере, на это многозначительно намекают немногословные военные дипломаты, подчеркивая, что у них нет разногласий с мидовскими коллегами. Ведь многие из них также вышли из «одной шинели».
Расстояние до Брюсселя
Визит первого замглавы турецкого МИД в Беларусь имеет значение и в том, что он состоялся накануне исторического события в Турции. 16 апреля состоится референдум, после которого Турецкая Республика станет президентской, где роль парламента превратится примерно такой, как в президентской Беларуси.
Да и расстояние Анкары до Брюсселя, где сегодня мучаются в кризисе евробюрократы, временами будет напоминать дистанцию Минска от столицы Евросоюза. Так что существующие предпочтительные отношения между Минском и Анкарой приобретут еще большую свою логичность в отношении Европы, да и всего Запада.
Роман Яковлевский, политический обозреватель специально для БДГ
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Визит заместителя министра иностранных дел Турции Ахмета Йылдыза состоится незадолго перед пасхальным историческим референдумом, который призван сделать...
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