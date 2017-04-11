12 апреля Минский областной суд приговорил бывшего начальника отделения ГАИ Вилейского РОВД Виталия Навойчика к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Также суд постановил конфисковать у него половину имущества, запретить четыре года занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, и лишить звания «майор милиции», передает БелаПАН .

Милицейский начальник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий), ч. 2 ст. 425 (бездействие должностного лица), ч. 1 ст. 427 (служебный подлог), чч. 1, 2 ст. 430 (получение взятки) УК.

Виталий Навойчик обвинялся в том, что в 2014-2015 годах приказывал подчиненным не привлекать его знакомых к административной ответственности за нарушение ПДД, получил 800 тыс. неденоминированных рублей, а также взятки машинным маслом и продуктами, и незаконно привлек к ответственности жителя Вилейки.