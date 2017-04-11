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Бывшего начальника Вилейской ГАИ посадили на 5 лет

12.04.2017 15:17 — Разное | БДГ  
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12 апреля Минский областной суд приговорил бывшего начальника отделения ГАИ Вилейского РОВД Виталия Навойчика к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Также суд постановил конфисковать у него половину имущества, запретить четыре года занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, и лишить звания «майор милиции», передает БелаПАН.

Милицейский начальник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий), ч. 2 ст. 425 (бездействие должностного лица), ч. 1 ст. 427 (служебный подлог), чч. 1, 2 ст. 430 (получение взятки) УК.

Виталий Навойчик обвинялся в том, что в 2014-2015 годах приказывал подчиненным не привлекать его знакомых к административной ответственности за нарушение ПДД, получил 800 тыс. неденоминированных рублей, а также взятки машинным маслом и продуктами, и незаконно привлек к ответственности жителя Вилейки.

Напомним, что в феврале бывший временно исполнявший обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД был приговорен к семи годам колонии общего режима. Андрей Волковыцкийвыпив бутылку водки, на скорости около 100 километров в час, сбил на смерть женщину в прошлом году.

 
 
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12 апреля Минский областной суд приговорил бывшего начальника отделения ГАИ Вилейского РОВД Виталия Навойчика к пяти годам лишения свободы в исправительной...

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