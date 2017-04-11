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Прямая трансляция: боевые пуски зенитных ракетных комплексов под Барановичами

12.04.2017 16:01 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси на полигоне под Барановичами проходят учения ракетных дивизионов войсковой противовоздушной обороны. По целям работают расчеты комплексов «Стрела 10», «Тунгуска» и ПЗРК «Игла». Всего в учениях принимают участие до 30 единиц боевой и специальной техники. Трансляция ведется каналом ВоенТВ.

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«Стрела-10» мобильный ЗРК ближнего радиуса действия, размещенный на базе МТ-ЛБ. Машина обладает низким удельным давлением на грунт, что позволяет ей двигаться по дорогам с низкой несущей способностью, по болотам, снежной целине, песчаной местности, кроме того, машина может плавать.

«Тунгуска» — зенитный пушечно-ракетный комплекс, предназначенный для противовоздушной обороны мотострелковых и танковых частей и подразделений на марше и во всех видах боя.

Боевая машина имеет башенную установку с двумя двухствольными 30-мм автоматическими пушками и восемью пусковыми установками с зенитными управляемыми ракетами.

Переносной зенитный ракетный комплекс хорошо зарекомендовал себя во многих военных конфликтах. Он способен сбивать цели на дальности до 5 км, летящие на высоте до 10 км.

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По целям работают расчеты комплексов "Стрела 10", "Тунгуска" и ПЗРК "Игла".

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