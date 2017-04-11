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Внимание, розыск. Следствие ищет очевидцев смертельного наезда автобуса на женщину в Минске

12.04.2017 16:21 — Разное | Tut.by  
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Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев смертельного ДТП в Минске, которые могут оказать содействие и помощь при расследовании уголовного дела.


Фото: УГАИ МВД

Напомним, смертельный наезд произошел 6 апреля, около 23.00, на столичной улице Лобанка. По предварительной информации, 45-летний водитель маршрутного автобуса МАЗ ехал по улице Лобанка со стороны улицы Сухаревской в направлении улицы Шаранговича. Напротив дома № 99, отъезжая от остановочного пункта, он совершил наезд на женщину, которая упала под заднее правое колесо автобуса.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умерла на месте происшествия.

Очевидцев происшествия и граждан, располагающих какой-либо информацией о ДТП, просят сообщить о себе в СК по телефонам: 8 033 669-32-48 или 8 017 239-48-67.

 
Теги: Минск
 
 
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Ннаезд произошел 6 апреля, около 23.00, на столичной улице Лобанка.

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