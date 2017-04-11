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Внимание, розыск. Следствие ищет очевидцев смертельного наезда автобуса на женщину в Минске
Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев смертельного ДТП в Минске, которые могут оказать содействие и помощь при расследовании уголовного дела.
Напомним,
В результате ДТП пешеход от полученных травм умерла на месте происшествия.
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Ннаезд произошел 6 апреля, около 23.00, на столичной улице Лобанка.
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