



Пакет нормативных правовых актов об упрощении условий ведения бизнеса в Беларуси вынесен на общественное обсуждение.

Документы размещены на Национальном правовом интернет-портале, где с ними может ознакомиться любой желающий, сообщает БЕЛТА.

Пакет включает в себя проекты декрета и нескольких указов. Как пояснил журналистам заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич, основные изменения в декрете предполагают упрощение процедуры открытия бизнеса и ведения своего дела. Например, чтобы открыть кафе, предпринимателю будет достаточно уведомить об этом местные органы власти.

При этом бизнесмен гарантирует, что будет соблюдать все необходимые требования. А их перечень предлагается минимизировать – такую задачу поставил глава государства. Валерий Мицкевич рассказал, что в предлагаемых для общественного обсуждения документах предусмотрено: «все ныне действующие пожарные, санитарные правила будут отменены, а новые утверждены в минимальном варианте актом главы государства».

Перечень будет ограничиваться основными обязательными для исполнения требованиями. Все остальное останется в виде рекомендаций. Среди документов есть регулирующий контрольно-надзорную деятельность. Им предусматривается существенное уменьшение количества проверок. В частности, плановые вообще будут отменены. «Останутся только внеплановые и строго по определенным в документе основаниям», – сказал Валерий Мицкевич.

По его словам, это позволит исключить проверки по надуманным причинам. Предлагается также ввести в Беларуси институт налоговых консультантов, своего рода посредников между бизнесом и налоговыми органами. Это должно избавить бизнес от необходимости вникать во все тонкости налогообложения. Задача предпринимателя будет в том, чтобы предоставлять налоговым консультантам правильные сведения. «Они будут нести ответственность за полноту уплаты налогов, за их правильность и отвечать, если что-то не так», – отметил Валерий Мицкевич.

Одновременно с упрощением требований, их конкретизацией предлагается усилить ответственность владельцев бизнеса за их соблюдение. Общественное обсуждение документов будет проводиться в течение месяца. Все предложения будут рассматриваться в процессе их доработки. Президенту будет представлен обновленный вариант. От бизнеса и граждан ожидают конкретных предложений по раскрепощению деловой инициативы.