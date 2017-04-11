﻿ Подготовлены нормативные документы об упрощении условий ведения бизнеса. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подготовлены нормативные документы об упрощении условий ведения бизнеса

12.04.2017 15:56 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Подготовлены нормативные документы об упрощении условий ведения бизнеса

Пакет нормативных правовых актов об упрощении условий ведения бизнеса в Беларуси вынесен на общественное обсуждение.

Документы размещены на Национальном правовом интернет-портале, где с ними может ознакомиться любой желающий, сообщает БЕЛТА.

Пакет включает в себя проекты декрета и нескольких указов. Как пояснил журналистам заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич, основные изменения в декрете предполагают упрощение процедуры открытия бизнеса и ведения своего дела. Например, чтобы открыть кафе, предпринимателю будет достаточно уведомить об этом местные органы власти.

При этом бизнесмен гарантирует, что будет соблюдать все необходимые требования. А их перечень предлагается минимизировать – такую задачу поставил глава государства. Валерий Мицкевич рассказал, что в предлагаемых для общественного обсуждения документах предусмотрено: «все ныне действующие пожарные, санитарные правила будут отменены, а новые утверждены в минимальном варианте актом главы государства».

Перечень будет ограничиваться основными обязательными для исполнения требованиями. Все остальное останется в виде рекомендаций. Среди документов есть регулирующий контрольно-надзорную деятельность. Им предусматривается существенное уменьшение количества проверок. В частности, плановые вообще будут отменены. «Останутся только внеплановые и строго по определенным в документе основаниям», – сказал Валерий Мицкевич.

По его словам, это позволит исключить проверки по надуманным причинам. Предлагается также ввести в Беларуси институт налоговых консультантов, своего рода посредников между бизнесом и налоговыми органами. Это должно избавить бизнес от необходимости вникать во все тонкости налогообложения. Задача предпринимателя будет в том, чтобы предоставлять налоговым консультантам правильные сведения. «Они будут нести ответственность за полноту уплаты налогов, за их правильность и отвечать, если что-то не так», – отметил Валерий Мицкевич.

Одновременно с упрощением требований, их конкретизацией предлагается усилить ответственность владельцев бизнеса за их соблюдение. Общественное обсуждение документов будет проводиться в течение месяца. Все предложения будут рассматриваться в процессе их доработки. Президенту будет представлен обновленный вариант. От бизнеса и граждан ожидают конкретных предложений по раскрепощению деловой инициативы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пакет нормативных правовых актов об упрощении условий ведения бизнеса в Беларуси вынесен на общественное обсуждение.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Высокие отношения: в Минск едет гость из Анкары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика