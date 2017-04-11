Основу соперника мужской команды Беларуси по теннису в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса в отсутствие Стэна Вавринки и Роджера Федерера составляют Генри Лааксонен, Марко Кьюдинелли, Антуан Бельер и Адриен Боссель. Они терпят разгромные поражения в элите и спасаются от понижения в классе в переходных матчах. SPORT.TUT.BY рассказывает об опыте теннисистов в главном турнире сборных и итогах личных встреч с белорусами.



Марко Кьюдинелли и Роджер Федерер. Фото: Reuters via TUT.BY

В последний раз Стэн Вавринка (ATP 3) и Роджер Федерер (ATP 4) выступали в Кубке Дэвиса в 2015 году и помогли Швейцарии избежать понижения в классе в матче с Нидерландами (4:1). А за год до этого оба поучаствовали во всех четырех этапах турнира в Мировой группе и привели сборную к победе в Кубке Дэвиса, одолев в решающем матче французов (3:1).

Последние же два года швейцарцам приходится обходится без своих лидеров, и путь в Мировой группе для них начинался одинаково плохо — с разгромного поражения. В 2016-м они уступили итальянцам (0:5), а в нынешнем году — американцам (0:5).



Марко Кьюдинелли, Стэн Вавринка и Роджер Федерер. Фото: Reuters via TUT.BY

В сезоне 2016 года за право сохранить прописку в элитном дивизионе командного чемпионата мира швейцарцы сражались с Узбекистаном. Переходный матч завершился в пользу коллектива из Европы — 3:2. В сентябре 2017 года позиции Швейцарии попробуют ослабить белорусы, которые впервые за десять лет пробились в плей-офф Мировой группы .

Генри Лааксонен, Марко Кьюдинелли, Антуан Бельер и Адриен Боссель — в таком составе с 2016 года выступает швейцарская дружина. SPORT.TUT.BY предлагает присмотреться к этим игрокам и оценить шансы белорусов на выход в Мировую группу.

Генри Лааксонен

Рейтинг: 113-й номер в одиночном разряде ATP

Первый матч в Кубке Дэвиса Генри Лааксонен провел в составе Финляндии. Это было в 2009 году. Спустя четыре года уроженец местечка Лохья стал выступать за Швейцарию. В отсутствие Стэна Вавринки и Роджера Федерера именно Лааксонен выполняет роль первого номера команды.





С тех пор 25-летний теннисист провел шесть матчей в Кубке Дэвиса. Потуги Лааксонена в поединках с США и Итальей не принесли дивидендов. В случае с Узбекистаном и Бельгией Генри добыл два очка для сборной Швейцарии, а в противостониии с Нидерландами и Чехией — по одному баллу.

В 2014 году на турнире в Хельсинки Егор Герасимов переиграл Лааксонена со счетом 6:2, 6:4.

Марко Кьюдинелли

Рейтинг: 199-й номер в одиночном разряде ATP, 193-й номер в парном разряде

Марко Кьюдинелли выступает за сборную Швейцарии с 2005 года. С тех пор он принял участие в 17 матчах Кубка Дэвиса и имеет отрицательную статистику побед и поражений — 7 против 19.

В последний раз Марко празновал успех в играх за Швейцарию в 2014 году. Даже выступая по одну сторону корта с лидерами сборной Стэном Вавринкой и Роджером Федерером, Кьюдинелли проигрывал чехам, голландцам и дважды итальянцам. В 7 парных поединках 35-летний швейцарец лишь раз принес очко команде.



Марко Кьюдинелли. Фото: Reuters via TUT.BY

Опыт выступления против Кьюдинелли в белорусской команде имеет Максим Мирный, обыгравший оппонента в Дохе в 2007 году (6:3, 6:3). А спустя десять лет счет победам в личных встречах против Марко открыл и Егор Герасимов. На турнире во французском Сен-Бриё 27 марта белорус был сильнее швейцарца в двух сетах — 7:5, 7:6. Раннее Егор дважды уступал Марко.

Антуан Бельер

Рейтинг: 623-й номер в одиночном разряде ATP, 529-й номер в парном разряде



Антуан Бельер. Фото с сайта srf.ch

Антуан Бельер проводит второй сезон в сборной Швейцарии. За это время 20-летний теннисист принял участие с четырех одиночных поединках и добыл в них одну победу — над молодым дарованием из Узбекистана Джурабеком Каримовым (749-й номер в одиночном разряде ATP).

Адриен Боссель

Рейтинг: 569-й номер в одиночном разряде ATP, 1473-й номер в парном разряде

30-летнего Адриена Босселя стали привлекать к матчам за сборную Швейцарии лишь с 2015 года. Три одиночных поединка он проиграл, а в трех парных встречах победил один раз. Случилось это в переходном матче с Узбекистаном.



Адриен Боссель. Фото с сайта scuolatennis.ch

И с Узбекистаном, и с США Боссель выходил на корт вместе с Генри Лааксоненом. То есть Адриена тренерский штаб команды видит именно в качестве парного игрока.

Добавим, что Адриен Боссель обыгрывал Егора Герасимова (6:4, 6:4) и Илью Ивашко (7:6, 3:6, 6:4) в 2011 и 2015 годах на турнирах в Казахстане и Узбекистане соответственно.