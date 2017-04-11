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Рэпер Баста с концертом приедет в Минск

12.04.2017 16:39 — Разное | Tut.by  
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Российский рэпер Баста выступит во Дворце Спорта 29 октября с сольным концертом.


Василий Вакуленко, он же Баста, в прошлом году собрал аншлаг в столичном клубе Prime Hall. Артист представил новую программу — двойную пластинку 'Баста 5'. На этот раз Василий Вакуленко сыграет «один из главных русскоязычных альбомов года» в настоящем стадионном формате, обеспечив шоу из звука, света и мультимедиа.

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Пластинка 'Баста 5', более полугода занимающая верхние строчки чарта iTunes, насыщена хитовыми синглами — это совместная работа «Голос» с наставницей одноименного шоу Полиной Гагариной, трек «Выпускной», ставший этим летом гимном школьников и студентов, мелодичный фанк «Удивительный мир» и композиции, заслуживающие особенного внимания со стороны ценителей авторской песни — саундтреки к фильмам «КЕ-ДЫ» Сергея Соловьева и «Родина» Петра Буслова.

Стоимость билетов: 45 — 90 BYN.

Инфолиния: +375 (44) 5−947−947.

Купить билет

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт Елки.

Для участия вам необходимо:

1. скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2. открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

>> скачать для iOS

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Российский рэпер Баста выступит во Дворце Спорта 29 октября с сольным концертом.

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