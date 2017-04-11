Российский рэпер Баста выступит во Дворце Спорта 29 октября с сольным концертом.





Василий Вакуленко, он же Баста, в прошлом году собрал аншлаг в столичном клубе Prime Hall. Артист представил новую программу — двойную пластинку 'Баста 5'. На этот раз Василий Вакуленко сыграет «один из главных русскоязычных альбомов года» в настоящем стадионном формате, обеспечив шоу из звука, света и мультимедиа.

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Пластинка 'Баста 5', более полугода занимающая верхние строчки чарта iTunes, насыщена хитовыми синглами — это совместная работа «Голос» с наставницей одноименного шоу Полиной Гагариной, трек «Выпускной», ставший этим летом гимном школьников и студентов, мелодичный фанк «Удивительный мир» и композиции, заслуживающие особенного внимания со стороны ценителей авторской песни — саундтреки к фильмам «КЕ-ДЫ» Сергея Соловьева и «Родина» Петра Буслова.

Стоимость билетов: 45 — 90 BYN. Инфолиния: +375 (44) 5−947−947. Купить билет

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