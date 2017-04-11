﻿ КГБ «отрабатывает» вертикаль: за месяц задержаны 14 чиновников. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КГБ «отрабатывает» вертикаль: за месяц задержаны 14 чиновников

12.04.2017 16:37 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

КГБ продолжает «чистку» среди руководителей и высоких чиновников в рамках борьбы с коррупцией в стране. Самыми значимыми фигурантами стали замминистра по чрезвычайным ситуациям, директор завода «Ивацевичидрев» и начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

КГБ обезглавил 
управление розничной торговли Мингорисполкома

КГБ пресек «масштабную противоправную деятельность группы должностных лиц во главе с начальником главного управления потребительского рынка Минского городского исполнительного комитета Барисевичем С.А.»: задержаны и взяты под стражу 10 человек. Однако до сих пор нет полной ясности: остальные девять фигурантов также являются сотрудниками Мингорисполкома либо связаны коррупционными ниточками с чиновником?

ГУПР не комментирует задержание чиновника, руководство Мингорисполкома еще не нашло замену задержанному начальнику.

КГБ отмечает, что задержанные подозреваются в получении взяток в крупном и особо крупном размере «за благоприятное решение вопросов о заключении договоров (закупки по завышенным ценам и т.п.) с подчиненными предприятиями и организациями».

Возбуждены уголовные дела по статьям 430 («Получение взятки») и 432 («Посредничество во взяточничестве») Уголовного кодекса Беларуси – максимальная санкция по названным статьям предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Сам сел и сына посадил

Пятью днями ранее объявлено про задержание генерального директора предприятия «Ивацевичидрев» Владимира Шульги с подельниками, среди которых – сын бывшего руководителя, которые обвиняются в нанесении ущерба предприятию в особо крупном размере на сумму не менее 224 720 евро.

«Это сверх наглости. Человеку один раз простили. Пуля пролетела возле уха. Отправили на завод - иди, работай на результат. Он начал воровством заниматься. Сам сел и сына посадил. И сколько еще пойдет за ним. И прощения не будет», - заявил Лукашенко 11 апреля во время посещения ОАО «Речицадрев».

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь (злоупотребление властью или служебными полномочиями повлекшее тяжкие последствия).

Восемь лет за взятку

Замминистра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун задержан за получение взятки. По официальной информации, чиновник подозревается в получении взятки от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности.

«Взятку брал. На месте взяли всех. Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и министры, и замминистры. Светит восемь лет минимум. Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время», - заявил Лукашенко 21 марта при посещении предприятий компании «Кроноспан».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
КГБ продолжает «чистку» среди руководителей и высоких чиновников в рамках борьбы с коррупцией в стране.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У Жабінкаўскім раёне пад коламі мікрааўтобуса загінуў 25-гадовы раварыст
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика