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КГБ «отрабатывает» вертикаль: за месяц задержаны 14 чиновников
КГБ продолжает «чистку» среди руководителей и высоких чиновников в рамках борьбы с коррупцией в стране. Самыми значимыми фигурантами стали замминистра по чрезвычайным ситуациям, директор завода «Ивацевичидрев» и начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.
КГБ обезглавил управление розничной торговли Мингорисполкома
КГБ пресек «
ГУПР не комментирует задержание чиновника, руководство Мингорисполкома еще не нашло замену задержанному начальнику.
КГБ отмечает, что задержанные подозреваются в получении взяток в крупном и особо крупном размере «за благоприятное решение вопросов о заключении договоров (закупки по завышенным ценам и т.п.) с подчиненными предприятиями и организациями».
Возбуждены уголовные дела по статьям 430 («Получение взятки») и 432 («Посредничество во взяточничестве») Уголовного кодекса Беларуси – максимальная санкция по названным статьям предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Сам сел и сына посадил
Пятью днями ранее
«Это сверх наглости. Человеку один раз простили. Пуля пролетела возле уха. Отправили на завод - иди, работай на результат. Он начал воровством заниматься. Сам сел и сына посадил. И сколько еще пойдет за ним. И прощения не будет», - заявил Лукашенко 11 апреля
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь (злоупотребление властью или служебными полномочиями повлекшее тяжкие последствия).
Восемь лет за взятку
Замминистра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун
«Взятку брал. На месте взяли всех. Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и министры, и замминистры. Светит восемь лет минимум. Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время», - заявил Лукашенко 21 марта при посещении предприятий компании «Кроноспан».
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КГБ продолжает «чистку» среди руководителей и высоких чиновников в рамках борьбы с коррупцией в стране.
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