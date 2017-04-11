КГБ продолжает «чистку» среди руководителей и высоких чиновников в рамках борьбы с коррупцией в стране. Самыми значимыми фигурантами стали замминистра по чрезвычайным ситуациям, директор завода «Ивацевичидрев» и начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

КГБ обезглавил управление розничной торговли Мингорисполкома

КГБ пресек « масштабную противоправную деятельность группы должностных лиц во главе с начальником главного управления потребительского рынка Минского городского исполнительного комитета Барисевичем С.А.»: задержаны и взяты под стражу 10 человек. Однако до сих пор нет полной ясности: остальные девять фигурантов также являются сотрудниками Мингорисполкома либо связаны коррупционными ниточками с чиновником?

ГУПР не комментирует задержание чиновника, руководство Мингорисполкома еще не нашло замену задержанному начальнику.

КГБ отмечает, что задержанные подозреваются в получении взяток в крупном и особо крупном размере «за благоприятное решение вопросов о заключении договоров (закупки по завышенным ценам и т.п.) с подчиненными предприятиями и организациями».

Возбуждены уголовные дела по статьям 430 («Получение взятки») и 432 («Посредничество во взяточничестве») Уголовного кодекса Беларуси – максимальная санкция по названным статьям предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Сам сел и сына посадил

Пятью днями ранее объявлено про задержание генерального директора предприятия «Ивацевичидрев» Владимира Шульги с подельниками, среди которых – сын бывшего руководителя, которые обвиняются в нанесении ущерба предприятию в особо крупном размере на сумму не менее 224 720 евро.

«Это сверх наглости. Человеку один раз простили. Пуля пролетела возле уха. Отправили на завод - иди, работай на результат. Он начал воровством заниматься. Сам сел и сына посадил. И сколько еще пойдет за ним. И прощения не будет», - заявил Лукашенко 11 апреля во время посещения ОАО «Речицадрев».

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь (злоупотребление властью или служебными полномочиями повлекшее тяжкие последствия).

Восемь лет за взятку

Замминистра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун задержан за получение взятки. По официальной информации, чиновник подозревается в получении взятки от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности.

«Взятку брал. На месте взяли всех. Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и министры, и замминистры. Светит восемь лет минимум. Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время», - заявил Лукашенко 21 марта при посещении предприятий компании «Кроноспан».