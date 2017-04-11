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После ярмарки вакансий в Бобруйске работу получили 35 человек из пятисот

12.04.2017 16:29 — Разное | Tut.by  
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Работу после ярмарки вакансий в Бобруйске получили 35 человек, сообщила начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Наталья Казакова. Зарегистрироваться в качестве безработных предложили 158 бобруйчанам.


Фото: Елена Садовская, «Вечерний Бобруйск»

Перейти в статус официально безработных согласился 81 человек из 158. Они получили 42 направления на трудоустройство. Восемь человек направили на обучение.

По словам Казаковой, основная причина, по которой безработные отказываются от предлагаемых вакансий, — это уровень зарплаты, который их не устраивает.

Есть желающие принять участие и в общественных работах. По 20 бобруйчан каждый день выезжают в филиал «Белшина-Агро» ОАО «Белшина» на сбор камней, 14 человек — для уборки придорожной полосы от ДЭУ-72, их проезд оплачивается из внебюджетного фонда.

Ярмарка вакансий прошла в Бобруйске 27 марта. Потенциальными работодателями выступили более 30 предприятий города. По подсчетам журналистов, в поисках работы на ярмарку пришли около 500 человек.

 
 
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По 20 бобруйчан каждый день выезжают на сбор камней, 14 человек - для уборки придорожной полосы.

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