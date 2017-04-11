Судьбу старого здания Октябрьского районного военкомата на улице Могилевской решили еще четыре года назад. Уже тогда было известно, что вместо него здесь построят многоквартирный жилой дом.

Военкомат в новое здание на улицу Казинца переехал еще в 2014 году. Сносить же старую постройку, чтобы очистить площадку под жилую многоэтажку, начали только сейчас.



Фото: «Минск-Новости»

Строить новый дом будет «Тапас», который возводит в Минске несколько крупных жилых комплексов: «Мегаполис», «Парк Сити», «Олимпик Парк». Дом будет 10-этажным, на 79 квартир:40 «однушек» площадью 41−49 метров, 20 «двушек» площадью 58−71 метр и 19 «трешек» площадью 87−117 метров.





У дома будет и своя подземная гараж-стоянка. Начать строительство компания «Тапас» планирует не позднее августа, закончить — через 14,5 месяцев. То есть к ноябрю следующего года.



