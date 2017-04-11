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Как будет выглядеть многоэтажка, которую построят на улице Могилевской в Минске вместо военкомата

12.04.2017 17:09 — Разное | Tut.by  
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Судьбу старого здания Октябрьского районного военкомата на улице Могилевской решили еще четыре года назад. Уже тогда было известно, что вместо него здесь построят многоквартирный жилой дом.

Военкомат в новое здание на улицу Казинца переехал еще в 2014 году. Сносить же старую постройку, чтобы очистить площадку под жилую многоэтажку, начали только сейчас.


Фото: «Минск-Новости»

Строить новый дом будет «Тапас», который возводит в Минске несколько крупных жилых комплексов: «Мегаполис», «Парк Сити», «Олимпик Парк». Дом будет 10-этажным, на 79 квартир:40 «однушек» площадью 41−49 метров, 20 «двушек» площадью 58−71 метр и 19 «трешек» площадью 87−117 метров.


У дома будет и своя подземная гараж-стоянка. Начать строительство компания «Тапас» планирует не позднее августа, закончить — через 14,5 месяцев. То есть к ноябрю следующего года.


 
Теги: Минск
 
 
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