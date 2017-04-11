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В Жабинковском районе Iveco насмерть сбил велосипедиста: водитель, вероятно, уснул за рулем

12.04.2017 17:23 — Разное | Tut.by  
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В Жабинковском районе велосипедист погиб под колесами грузового фургона Iveco. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Смертельная авария произошла 12 апреля, около 5.50, на 32-м километре трассы Р7 Каменец — Жабинка — Федьковичи.

— 28-летний водитель Iveco, житель Жабинки, находясь в утомленном состоянии (предварительно — уснул за рулем), выехал на правую по ходу движения обочину и совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части дороги велосипедиста, — сказали в ГАИ.


Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В результате наезда 25-летний велосипедист, житель деревни Рогозно, от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Установлено, что велосипед спереди и сзади был оборудован излучающими белый и красный свет фонарями и светоотражающими элементами, также светоотражающие вставки были и на одежде парня. В ГАИ отметили, что водитель грузовика 100 раз привлекался к административной ответственности.

 
 
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Инспекторы отметили, что водитель грузового фургона 100 раз привлекался к административной ответственности.

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