В Жабинковском районе велосипедист погиб под колесами грузового фургона Iveco. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Смертельная авария произошла 12 апреля, около 5.50, на 32-м километре трассы Р7 Каменец — Жабинка — Федьковичи.

— 28-летний водитель Iveco, житель Жабинки, находясь в утомленном состоянии (предварительно — уснул за рулем), выехал на правую по ходу движения обочину и совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части дороги велосипедиста, — сказали в ГАИ.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В результате наезда 25-летний велосипедист, житель деревни Рогозно, от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Установлено, что велосипед спереди и сзади был оборудован излучающими белый и красный свет фонарями и светоотражающими элементами, также светоотражающие вставки были и на одежде парня. В ГАИ отметили, что водитель грузовика 100 раз привлекался к административной ответственности.