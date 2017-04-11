|
В Жабинковском районе Iveco насмерть сбил велосипедиста: водитель, вероятно, уснул за рулем
В Жабинковском районе велосипедист погиб под колесами грузового фургона Iveco. Об этом
Смертельная авария произошла 12 апреля, около 5.50, на 32-м километре трассы Р7 Каменец — Жабинка — Федьковичи.
— 28-летний водитель Iveco, житель Жабинки, находясь в утомленном состоянии (предварительно — уснул за рулем), выехал на правую по ходу движения обочину и совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части дороги велосипедиста, — сказали в ГАИ.
В результате наезда 25-летний велосипедист, житель деревни Рогозно, от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка. Установлено, что велосипед спереди и сзади был оборудован излучающими белый и красный свет фонарями и светоотражающими элементами, также светоотражающие вставки были и на одежде парня. В ГАИ отметили, что водитель грузовика 100 раз привлекался к административной ответственности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспекторы отметили, что водитель грузового фургона 100 раз привлекался к административной ответственности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии