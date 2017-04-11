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На горячую линию МАРТ по необоснованному завышению цен пожаловалось около 100 человек
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— Мы получили около 100 обращений. Это не только обращения, связанные с работой торговых организаций. Значительная часть касается услуг — и медицинских, и бытовых. Есть блок вопросов, касающихся принятия решений органами власти, — рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, передает
Ранее руководитель МАРТ отмечал, что «некоторые торговые предприятия потеряли совесть».
— Видим торговые надбавки, которые с 20% стали 40%, 60%. Особенно меня беспокоят вопросы формирования цен на детское питание. В ближайшее время мы набираем материал, проведем коллегию и послушаем предприятия, причем не только торговлю, но и производителей, которые устанавливают необоснованные цены в соответствии с факторами, которые складываются на рынке, — говорил Владимир Колтович.
Сегодня министр напомнил, что с 27 февраля торговая инспекция МАРТ работает в режиме мониторинга. «Но это не значит, что мы не контролируем ситуацию. Наш мониторинг позволяет в реальном режиме отслеживать нарушения, которые есть. Но сейчас мы используем метод предупреждения и предостережения. Приходим на проверки без составления актов и протоколов, если есть нарушения, указываем на необходимость их устранения», — пояснил министр.
По словам Владимира Колтовича, в некоторых случаях нарушения допускают не умышленно, а из-за незнания законодательства.
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Жалобы касались не только торговли, но и услуг - медицинских и бытовых, сообщил глава МАРТ.
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