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На горячую линию МАРТ по необоснованному завышению цен пожаловалось около 100 человек

12.04.2017 17:50 — Разное | Tut.by  
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На горячую линию по завышению цен в магазинах, которую открыл МАРТ, поступило около 100 обращений, сообщил глава ведомства Владимир Колтович. Напомним, горячую линию запустили для оперативного реагирования на изменение ценовой ситуации.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Мы получили около 100 обращений. Это не только обращения, связанные с работой торговых организаций. Значительная часть касается услуг — и медицинских, и бытовых. Есть блок вопросов, касающихся принятия решений органами власти, — рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, передает БЕЛТА.

Ранее руководитель МАРТ отмечал, что «некоторые торговые предприятия потеряли совесть».

— Видим торговые надбавки, которые с 20% стали 40%, 60%. Особенно меня беспокоят вопросы формирования цен на детское питание. В ближайшее время мы набираем материал, проведем коллегию и послушаем предприятия, причем не только торговлю, но и производителей, которые устанавливают необоснованные цены в соответствии с факторами, которые складываются на рынке, — говорил Владимир Колтович.

Сегодня министр напомнил, что с 27 февраля торговая инспекция МАРТ работает в режиме мониторинга. «Но это не значит, что мы не контролируем ситуацию. Наш мониторинг позволяет в реальном режиме отслеживать нарушения, которые есть. Но сейчас мы используем метод предупреждения и предостережения. Приходим на проверки без составления актов и протоколов, если есть нарушения, указываем на необходимость их устранения», — пояснил министр.

По словам Владимира Колтовича, в некоторых случаях нарушения допускают не умышленно, а из-за незнания законодательства.

 
 
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Жалобы касались не только торговли, но и услуг - медицинских и бытовых, сообщил глава МАРТ.

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