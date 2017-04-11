|
В Нью-Йорке выбрали лучшие машины в мире
На мотор-шоу в Нью-Йорке объявили победителей конкурса «Всемирный автомобиль года». Первое место занял кроссовер Jaguar F-Pace, который также взял первый приз в категории «Лучший дизайн», сообщает
За титул «Всемирного автомобиля года» Jaguar F-Pace боролся в финале еще с двумя вседорожниками — Audi Q5 и Volkswagen Tiguan, а в категории самых красивых автомобилей британская модель выиграла у кабриолета Mercedes-Benz S-Class и кроссовера Toyota C-HR.
Лучшей городской машиной года стал электрокар BMW i3, а в категории «Лучший роскошный автомобиль года» победил Mercedes-Benz E-Class, который смог в финальном голосовании обойти BMW 5-Series и Volvo S90/V90.
Лучшим спортивным автомобилем года стал Porsche 718 Boxster/Cayman, победивший McLaren 570S и Audi R8 Spyder. Первый приз в категории «самых экологичных машин» получила «Тойота» Prius Prime.
Победителем предыдущего «Всемирного автомобиля года»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первое место занял кроссовер Jaguar F-Pace, который также взял первый приз в категории "Лучший дизайн".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии