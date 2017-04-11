﻿ Немного "ню": конкурс "Мистер Гомель" в бабочках и шкурах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Немного "ню": конкурс "Мистер Гомель" в бабочках и шкурах

12.04.2017 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Сколько их на просторах полумиллионного города, никто не считал, но смелости это утверждать хватило у пятнадцати. Среди них — студенты, преподаватели, инженеры, врач-акушер и даже актер драмтеатра. Все пришли на конкурс за впечатлениями.

Организатор шоу — подиум-школа модельного агентства Сергея Нагорного. С конкурсантами три недели усиленно работали преподаватели дефиле, специалисты по макияжу, модельеры и прочие гуру подиума. На выходе получилась красивая "картинка" — по сцене драмтеатра парни двигались синхронно, широко улыбались и театрально посылали в зал воздушные поцелуи.

Пикантности происходящему добавляли настойчивые попытки "мистеров" раздеться. В одном из дефиле это все-таки случилось. Подробности смотрите в репортаже Sputnik.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле в шестой раз провели конкурс для красивых, мужественных и артистичных парней.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
МАРТ получило около 100 обращений относительно необоснованного завышения цен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика