Сколько их на просторах полумиллионного города, никто не считал, но смелости это утверждать хватило у пятнадцати. Среди них — студенты, преподаватели, инженеры, врач-акушер и даже актер драмтеатра. Все пришли на конкурс за впечатлениями.

Организатор шоу — подиум-школа модельного агентства Сергея Нагорного. С конкурсантами три недели усиленно работали преподаватели дефиле, специалисты по макияжу, модельеры и прочие гуру подиума. На выходе получилась красивая "картинка" — по сцене драмтеатра парни двигались синхронно, широко улыбались и театрально посылали в зал воздушные поцелуи.

Пикантности происходящему добавляли настойчивые попытки "мистеров" раздеться. В одном из дефиле это все-таки случилось. Подробности смотрите в репортаже Sputnik.