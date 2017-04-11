Исследователи из Университета штата Вашингтон продемонстрировали явление отрицательной массы на атомах рубидия в лабораторных условиях. Научная работа об этом опубликована в журнале Physical Review Letters, кратко об исследовании рассказывает сайт вуза.



Изображение: pixabay.com / sciencealert.com

«Гипотетически материя может иметь отрицательную массу — как электрический заряд может быть отрицательным или положительным, — пишут авторы работы. — Люди редко думают в таких терминах, так как в повседневной жизни встречают только положительные проявления Второго закона Ньютона, согласно которому сила, вызывающая ускорение, равна массе объекта, умноженной на его ускорение: F=ma».

В случае с отрицательной массой объект будет иметь отрицательное ускорение. Даже если это кажется неестественным, это не означает, что это невозможно. Предыдущие теоретические исследования показали , что отрицательная масса может существовать во Вселенной, не нарушая Общую теорию относительности.

Сейчас американские исследователи попытались воссоздать отрицательную массу в лаборатории. Они охладили атомы рубидия до температуры, близкой к абсолютному нулю (−273 °C). Полученное состояние называется конденсат Бозе-Эйнштейна . Частицы в нем движутся чрезвычайно медленно и, следуя принципам квантовой механики, ведут себя как волны. Также они синхронизированы до состояния так называемой сверхтекучей жидкости .

Ученые применили лазеры, чтобы поместить каждый атом в крошечную «чашу» размером менее 100 микрон. После с помощью другой системы лазеров атомы ввели в состояние, в котором они проявили отрицательную массу.

«Подтолкните его. В отличие от всех известных физических объектов в мире, он не ускорится в том направлении, в котором его толкали. Он ускорится назад, — описали авторы результат работы. — Это выглядит так, будто рубидий ударяется о невидимую стену».

Этот эксперимент может позволить ученым больше узнать о свойствах других объектов с отрицательной массой. Предполагается, что отрицательной массой обладают отдаленные космические объекты — нейтронные звезды, черные дыры и темная материя.