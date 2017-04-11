



Около 100 обращений поступило в Министерство антимонопольного регулирования и торговли на горячие линии по фактам завышения цен.

"Мы получили около 100 обращений. Это не только обращения, связанные с работой торговых организаций. Значительная часть касается услуг - и медицинских, и бытовых. Есть блок вопросов, касающихся принятия решений органами власти", - сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. Он напомнил, что торговая инспекция МАРТ с 27 февраля работает в режиме мониторинга, пишет БЕЛТА.

"Но это не значит, что мы не контролируем ситуацию. Наш мониторинг позволяет в реальном режиме отслеживать нарушения, которые есть. Но сейчас мы используем метод предупреждения и предостережения. Приходим на проверки без составления актов и протоколов, если есть нарушения, указываем на необходимость их устранения", - пояснил министр. Владимир Колтович констатировал, что в некоторых случаях нарушения допущены не умышленно, а по незнанию законодательства.

"За этот месяц мы почувствовали, что при работе на предупреждение и предостережение повышается грамотность и культура ведения бизнеса", - рассказал он. Министр напомнил, что в первом чтении принята новая редакция закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции". Документом предусмотрено, что субъекту хозяйствования, нарушившему законодательство в первый раз, будет вынесено предупреждение. "При повторном нарушении - значительные штрафы, которые измеряются даже не в базовых величинах, а годовыми оборотами", - сказал Владимир Колтович.