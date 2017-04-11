Растительная тема — нарастающий и многогранный интерьерный тренд. Как это всегда бывает в моде, актуальны не любые цветы, а только определенные. Houzz.ru разбирался, какие именно представители флоры в декоре выглядят сегодня свежее остальных.





Природа наступает

Самые модные сейчас растения — настоящие. Вот уже несколько лет, как дизайнеры всерьез взялись за озеленение интерьеров. Разбивают в домах и квартирах настоящие сады, делают зеленые стены, сеют газоны, подвешивают цветы к потолку… Словом, всеми возможными способами стараются наполнить жизнью каменные джунгли. Тренд замечательный, но, как и все живое, требующий ухода. Как правило, чем ярче и интереснее зеленый объект, тем больше внимания ему нужно.





Впрочем, чтобы поддержать зеленый тренд, становиться цветоводом не обязательно. Вслед за живыми растениями в интерьеры в очередной раз проникают их имитации и изображения.





Чем больше, тем лучше

Подрастает новая генерация цветочных принтов. Главное, что отличает их от всех, виденных нами прежде, — масштаб. Цветы на обоях, шторах, панно теперь не просто крупные — они огромные.





Это могут быть как стебли, так и бутоны, и распустившиеся в полную силу цветы. Как отдельный цветок-гигант на всю стену, так и целый цветущий куст.





Цветы согласно новой дизайн-концепции выглядят натуралистично, разве что несколько утрировано. Не только размер, но и красота их порой преувеличены.





Что касается цветовой политики, то особенно актуально выглядят монохромные принты и цветы на темном фоне. Они будто специально созданы, чтобы вовлечь в цветочную тему самых строгих и аскетичных из нас.





Если не нравится идея переклеивания обоев и мебель с гигантским цветком вас не прельщает, попробуйте проверенный способ — искусство на стене. Только напоминаем: цветок (листок) должен быть гигантским. И по возможности добавьте ему соразмерное XXL-паспарту насыщенного цвета.





Можете смело окружать себя «жуткими розочками», потому что роза сегодня — невероятно модный цветок, равно как и ее родственники: пионы и ранункулюсы.

Чем больше лепестков, тем лучше! Также в почете георгины, хризантемы, лилии и прочие благородные садовые цветы — их чаще всего и увеличивают. Модные цветы-гиганты небезупречны: розы могут быть слегка растрепаны, лепестки помяты… все как в природе.

Джунгли зовут

Если «розочки» все равно не вдохновляют, присмотритесь к листьям и травам. Среди самых популярных сегодня деко-сюжетов — флора: пальмы, монстеры, банан, фикусы, папоротники, кактусы.





Да, моду на джунгли / тропики объявили еще в прошлом году. И как все яркое и необычное, она должна была «отыграть» уже в этом сезоне. Но цветы, кажется, сдаваться не собираются. И даже наоборот — расцветают все новые «кактусы на обоях». Одновременно с тропическим безумием на принтах модной женской одежды. Мы, конечно же, не призываем купить пижаму в банановый лист в тон модным обоям: одной акцентной стены с ярким тропическим принтом будет вполне достаточно. В конце концов, всегда успеете переклеить.





Самые неприхотливые

Еще одна исключительно перспективная тема в мире дизайна — цветы искусственные. Речь не о пластиковых или шелковых имитациях. Пусть сегодня их делают виртуозно и внешне они неотличимы от оригиналов — все равно не то. Как бы хороши такие цветы ни были, неприятный осадок и ощущение обмана они по-прежнему оставляют.





Дизайнерский процесс идет не по пути сходства, а в другом направлении — цветы воссоздают в необычных, противоестественных цветах и материалах, играя, удивляя и развлекая публику.





Вот такие безусловно передовые цветы самых разных, в том числе совершенно нехарактерных расцветок, сделанные из фетра, предлагает голландская дизайн-студия Wandschappen. Каталог весьма обширен. Есть самые разные цвета и виды: хотите желтую сансевьеру на стол или голубую стрелицию до потолка… Возможно все!





Тех, кто не любит бессмысленного декора, порадует, что среди искусственных цветов нового формата есть и весьма функциональные экземпляры: такие, как этот кактус-вешалка.



