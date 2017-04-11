13-14 апреля белорусский руководитель совершит рабочий визит в Кыргызстан.

14 апреля Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. На саммите будет обсуждаться реализация основных направлений международной деятельности ЕАЭС, основные ориентиры макроэкономической политики государств - членов на ближайшие годы и экономическое сотрудничество с третьими странами.

По итогам заседания ожидается подписание ряда международных документов, сообщает пресс-служба президента.

В этот же день Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств - членов ОДКБ.

Накануне саммита глава Беларуси подписал Таможенный кодекс ЕАЭС, одобренный главами остальных государств еще 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге.

3 февраля во время «Большого разговора с президентом» Лукашенко объяснил , почему не подписал Таможенный кодекс ЕАЭС.

Вероятно, подписание Таможенного кодекса белорусской стороной стало одним из условий решения двусторонних проблем между Беларусью и Россией и резкого потепления отношений между странами.

Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 июля 2017 года.