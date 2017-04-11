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Лукашенко собирается в Бишкек на саммит ЕАЭС
13-14 апреля белорусский руководитель совершит рабочий визит в Кыргызстан.
14 апреля Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. На саммите будет обсуждаться реализация основных направлений международной деятельности ЕАЭС, основные ориентиры макроэкономической политики государств - членов на ближайшие годы и экономическое сотрудничество с третьими странами.
По итогам заседания ожидается подписание ряда международных документов,
В этот же день Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств - членов ОДКБ.
Накануне саммита глава Беларуси
3 февраля во время «Большого разговора с президентом» Лукашенко
Вероятно, подписание Таможенного кодекса белорусской стороной стало одним из
Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 июля 2017 года.
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13-14 апреля белорусский руководитель совершит рабочий визит в Кыргызстан.
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