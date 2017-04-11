﻿ Лукашенко собирается в Бишкек на саммит ЕАЭС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко собирается в Бишкек на саммит ЕАЭС

12.04.2017 18:14 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

13-14 апреля белорусский руководитель совершит рабочий визит в Кыргызстан.

14 апреля Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. На саммите будет обсуждаться реализация основных направлений международной деятельности ЕАЭС, основные ориентиры макроэкономической политики государств - членов на ближайшие годы и экономическое сотрудничество с третьими странами.

По итогам заседания ожидается подписание ряда международных документов, сообщает пресс-служба президента.

В этот же день Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств - членов ОДКБ.

Накануне саммита глава Беларуси подписал Таможенный кодекс ЕАЭС, одобренный главами остальных государств еще 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге.

3 февраля во время «Большого разговора с президентом» Лукашенко объяснил, почему не подписал Таможенный кодекс ЕАЭС.

Вероятно, подписание Таможенного кодекса белорусской стороной стало одним из условий решения двусторонних проблем между Беларусью и Россией и резкого потепления отношений между странами.

Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 июля 2017 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13-14 апреля белорусский руководитель совершит рабочий визит в Кыргызстан.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Немного "ню": конкурс "Мистер Гомель" в бабочках и шкурах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика