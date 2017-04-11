

av.by

«ТУТ БАЙ МЕДИА» и основатели av.by, Наталья и Андрей Зайцевы, объявили о слиянии двух крупных сайтов автообъявлений av.by и A.TUT.BY, а также о вхождении av.by (останется этот бренд) в портфель фонда Zubr Capital Fund I.

«Слияние двух площадок — это продолжение взятого командами av.by и TUT.BY пути по созданию комфортного и безопасного инструмента, позволяющего выбирать и продавать автомобили. Это новая ступень в развитии проекта av.by, который объединит на своих страницах все сильные стороны обоих проектов», — прокомментировал сделку основатель каталога автообъявлений av.by Андрей Зайцев.

Сегодня av.by посещает более 360 тысяч уникальных пользователей в месяц, число просмотров страниц превышает 140 млн в месяц. После объединения команды рассчитывают на рост показателей на 10% с учетом пересечения аудитории проектов, пишет TUT.BY.

«Мы будем концентрировать усилия на создании удобного и популярного каталога автообъявлений. Главная цель автоклассифайда, чтобы автомобили продавались эффективно, а пользователи быстро получали доступ к интересующей их информации. Все функции единой новой площадки будут помогать достижению этой цели», — отметил глава совета директоров ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Александр Чекан.

Генеральный директор av.by Дмитрий Геранин считает, что объединение двух сильных игроков под единым брендом av.by — шаг навстречу пользователю. «Мы буквально экономим его время. Раньше приходилось размещать свое объявление на нескольких ресурсах. Теперь важно запомнить, что если ты хочешь продать машину, ты сделаешь это на av.by», — сказал он.

По данным участников сделки, рынок b2c классифайда в 2016 г. оценивается в 10 млн долларов.

В среду также объявлено, что членом совета директоров компании станет Сергей Осипов, имеющий более чем 20-летний опыт работы в интернет-бизнесе, включая развитие классифайдов. Осипов — основатель и директор инкубатора сервисов объявлений «Деловой Мир Онлайн» (2008−2014), совладелец Cian.ru (крупный классифайд по недвижимости, Forbes TOP-20 самых дорогих российских интернет-компаний) и Gruzovik.ru (классифайд по коммерческому транспорту и спецтехнике).

Доля, которую получит в объединенной компании «Зубр Капитал», не разглашается. Но обычно фонд Олега Хусаенова входит в проекты, получая не менее блокпакета. «В данной сделке „Зубр Капитал“ выступал не только в качестве игрока, который имеет сильную экспертизу в автомобильной отрасли и постановке бизнес-процессов. Прежде всего мы играли роль медиатора и третейского судьи, обеспечивая эффективный диалог между двумя сильными онлайн-платформами продажи автомобилей», — отметил Олег Хусаенов.

Отвечая на вопрос о том, во сколько оценен проект и сколько фонд инвестировал, Хусаенов сослался на соглашение о неразглашении, но отметил, что Фонд не может инвестировать меньше 3,5 млн долларов и больше 10 млн, а цифры по нынешнему проекту — в нижней половине диапазона.

Объем фонда Zubr Capital Fund I составляет 50 млн долларов. Якорным инвестором фонда стал Европейский банк реконструкции и развития, чей вклад составляет 12,5 млн долларов с возможностью увеличить свою долю участия. Еще одним крупным инвестором фонда является компания Wargaming. Первой сделкой фонда было вхождение в капитал «Софтклуба», второй — покупка блокпакета в компании «Триовист», которая владеет крупным интернет-магазином 21vek.by.

