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Указ: у охранников БелАЭС будет собственная форма

12.04.2017 19:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 апр – Sputnik. Собственные форма и знаки различия будут у работников военизированной охраны строящейся в Островце Белорусской АЭС, соответствующий указ подписал в среду президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

Указ: у охранников БелАЭС будет собственная форма
© Фото: пресс-служба Росатома
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"Учреждены форменная одежда и знаки различия работников военизированной охраны республиканского унитарного предприятия "Белорусская атомная электростанция", – сказали в пресс-службе.

Указом также предусмотрены описание знаков различия, перечень предметов форменной одежды и должностей работников, которые будут ее носить.

Ранее для охраны границ возле БелАЭС были специально созданы две пограничные заставы – Молодечненская и Островецкая.

Белорусская АЭС строится рядом с Островцом (Гродненская область). Станция будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200, суммарной электрическая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 – типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. 

 
Теги: Минск
 
 
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Документом установлен перечень форменной одежды и должности работников, которые будут иметь право ее носить.

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