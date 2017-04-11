МИНСК, 12 апр – Sputnik. Собственные форма и знаки различия будут у работников военизированной охраны строящейся в Островце Белорусской АЭС, соответствующий указ подписал в среду президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.



© Фото: пресс-служба Росатома Атомэнергомаш изготовил парогенераторы для второго блока БелАЭС

"Учреждены форменная одежда и знаки различия работников военизированной охраны республиканского унитарного предприятия "Белорусская атомная электростанция", – сказали в пресс-службе.

Указом также предусмотрены описание знаков различия, перечень предметов форменной одежды и должностей работников, которые будут ее носить.

Ранее для охраны границ возле БелАЭС были специально созданы две пограничные заставы – Молодечненская и Островецкая.

Белорусская АЭС строится рядом с Островцом (Гродненская область). Станция будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200, суммарной электрическая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 – типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.