Немецкая «Боруссия» из Дортмунда и французский «Монако» проведут сегодня перенесенный четвертьфинальный матч футбольной Лиги чемпионов.

Напомним, во вторник возле автобуса «Боруссии», перед отправлением команды из отеля, взорвалась бомба. Матч было решено перенести на среду 19.45.

В игре не сможет принять участие повредивший при взрыве руку защитник Марк Бартра. Он выбыл предположительно на месяц.



Фото: UEFA.COM

Напомним, что в 1/8 финала «Боруссия» одолела португальскую «Бенфику», а «Монако» в результативной дуэли оказался сильнее английского «Манчестер Сити». Обе команды показывают яркий атакующий футбол, поэтому их противостояние должно стать одним из самых ярких в четвертьфинале.

Боруссия 0−0 Монако

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