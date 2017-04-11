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На фоне взрыва. "Боруссия" играет в Лиге чемпионов с "Монако". Онлайн TUT!

12.04.2017 19:34 — Разное | Tut.by  
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Немецкая «Боруссия» из Дортмунда и французский «Монако» проведут сегодня перенесенный четвертьфинальный матч футбольной Лиги чемпионов.

Напомним, во вторник возле автобуса «Боруссии», перед отправлением команды из отеля, взорвалась бомба. Матч было решено перенести на среду 19.45.

В игре не сможет принять участие повредивший при взрыве руку защитник Марк Бартра. Он выбыл предположительно на месяц.


Фото: UEFA.COM

Напомним, что в 1/8 финала «Боруссия» одолела португальскую «Бенфику», а «Монако» в результативной дуэли оказался сильнее английского «Манчестер Сити». Обе команды показывают яркий атакующий футбол, поэтому их противостояние должно стать одним из самых ярких в четвертьфинале.

  

Боруссия
  0−0  

Монако

 
 
  

 

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Немецкая "Боруссия" из Дортмунда и французский "Монако" проведут сегодня перенесенный четвертьфинальный матч футбольной Лиги чемпионов.

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