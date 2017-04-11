|
На фоне взрыва. "Боруссия" играет в Лиге чемпионов с "Монако". Онлайн TUT!
Немецкая «Боруссия» из Дортмунда и французский «Монако» проведут сегодня перенесенный четвертьфинальный матч футбольной Лиги чемпионов.
Напомним, во вторник возле автобуса «Боруссии», перед отправлением команды из отеля,
В игре не сможет принять участие повредивший при взрыве руку защитник Марк Бартра. Он выбыл предположительно на месяц.
Напомним, что в 1/8 финала «Боруссия» одолела португальскую «Бенфику», а «Монако» в результативной дуэли оказался сильнее английского «Манчестер Сити». Обе команды показывают яркий атакующий футбол, поэтому их противостояние должно стать одним из самых ярких в четвертьфинале.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немецкая "Боруссия" из Дортмунда и французский "Монако" проведут сегодня перенесенный четвертьфинальный матч футбольной Лиги чемпионов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии