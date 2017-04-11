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Без его подписи новый кодекс не мог вступить в силу.

Как сообщила 12 апреля пресс-служба президента Беларуси, Александр Лукашенко подписал пакет документов, касающихся развития евразийской интеграции.

Он включает в себя договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, нормы которого направлены на дальнейшее углубление интеграционных процессов и рост объемов торговли между Евразийским экономическим союзом и мировым сообществом.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза. Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Подписанные документы также касаются международной деятельности, включая начало переговоров о свободной торговле с Ираном, Индией, Сингапуром, Египтом. Кроме того, это вопросы единого таможенного регулирования в ЕАЭС, координации транспортной политики, цифровой повестки дня, общих финансового и электроэнергетического рынков, торговли услугами.

В целом принятие названного пакета документов позволит Республике Беларусь системно отстаивать свои подходы по проблемным вопросам функционирования Евразийского экономического союза.

В конце декабря 2016 года проект договора о Таможенном кодексе был одобрен президентом Беларуси.



