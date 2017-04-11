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Белорусы – одни из лидеров по покупкам на AliExpress косметики

12.04.2017 21:27 — Разное | Ежедневник  
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Белорусы – одни из лидеров по покупкам на AliExpress косметики

tut-cikavo.com

Наибольший объем продаж косметики приходится на Россию, Украину, Польшу, Беларусь, Израиль, рассказал глава представительства AliExpress в России Марк Завадский.

В целом, совокупное число пользователей розничной торговой платформы AliExpress (входит в Alibaba Group) по всему миру превысило 100 млн человек, сообщает со ссылкой на его слова "Интерфаксу".

Порог в 50 млн пользователей AliExpress превысила 31 октября 2015 года, показателя в 1 млн пользователей компания достигла 28 февраля 2012 года.

По данным AliExpress, 1,6 млрд человек делают покупки онлайн, по расчетам компании, 1 человек из 16 покупает на AliExpress.

"В России мы сегодня нацелены на пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, для этого мы улучшаем на сайте предложение по китайским товарам и добавляем предложения от российских поставщиков и производителей", - сказал Завадский.

Компания не раскрывает долю покупателей, приходящуюся на РФ.

По словам Завадского, наибольший процент покупателей, которые возвращаются за покупками на платформу, приходится на жителей Мальдив, Литвы и Бутана. Больше всего игрушек и товаров для детей покупают жители Израиля, Латвии, Эстонии и Исландии. Самые дорогие товары на AliExpress покупают в Кувейте, на Мальдивах и в Бахрейне. При этом компания не уточняет, что понимается под "дорогой покупкой".

Наибольшее число товаров для обустройства дома на AliExpress покупают в России, Израиле и Сингапуре. Новые технологии (VR + 3D печать + дроны) больше всего покупают в России, Турции и Израиле.

Среднесуточная доля покупок через мобильное приложение в марте 2017 года составила 52,5% от общего объема продаж.

AliExpress в настоящее время присутствует в более чем 220 странах и регионах. Площадка предлагает покупателям различные категории товаров, такие как ювелирные изделия, одежда, товары для дома, электронные устройства. Месячная аудитория достигает 20 млн уникальных пользователей. Компания не раскрывает данные по обороту и среднему чеку.

 
 
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Наибольший объем продаж косметики приходится на Россию, Украину, Польшу, Беларусь, Израиль, рассказал глава представительства AliExpress в России Марк Завадский.

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