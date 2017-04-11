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Жеребьевка четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов уже на этой стадии подарила нам пару, достойную решающего матча, — мюнхенская «Бавария» сразится с действующим обладателем трофея мадридским «Реалом».

В 1/8 финала «Бавария» разгромила с суммарным счетом 10:2 английский «Арсенал», а «Реал» сломил сопротивление амбициозного «Наполи».

После вчерашнего поражения «Барселоны» букмекеры определили свою тройку главных претендентов на завоевание трофея. Помимо «Ювентуса», в нее входят именно «Бавария» и «Реал».



Фото: Reuters

В другом вечернем матче «Атлетико» примет действующего чемпиона Англии — «Лестер».



Бавария 0−0 Реал

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн встречи «Бавария» — «Реал».

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