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"Бавария" играет в Лиге чемпионов с "Реалом". Мультимедийный онлайн TUT!
Жеребьевка четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов уже на этой стадии подарила нам пару, достойную решающего матча, — мюнхенская «Бавария» сразится с действующим обладателем трофея мадридским «Реалом».
В 1/8 финала «Бавария» разгромила с суммарным счетом 10:2 английский «Арсенал», а «Реал» сломил сопротивление амбициозного «Наполи».
После вчерашнего поражения «Барселоны» букмекеры определили свою тройку главных претендентов на завоевание трофея. Помимо «Ювентуса», в нее входят именно «Бавария» и «Реал».
В другом вечернем матче «Атлетико» примет действующего чемпиона Англии — «Лестер».
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн встречи «Бавария» — «Реал».
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Жеребьевка четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов уже на этой стадии подарила нам пару, достойную решающего матча, - мюнхенская "Бавария" сразится с действующим...
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