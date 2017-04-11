



Монегаски и мадридцы в четвертьфинале европейского клубного турнира добыли важные гостевые победы над немецкими «Баварией» и «Боруссией», а «Атлетико» скромно победил скромный «Лестер».

В перенесенном из-за теракта на 12 апреля матче «Боруссия» из Дортмунда проиграла дома монегаскам со счетом 2:3.

Уже в первом тайме «Монако» благодаря точному удару Мбаппе и автоголу Бендера повел 0:2. На 57-й минуте Дембеле сократил разницу (1:2), но тот же Мбаппе на 79-й минуте сделал счет 1:3.

Дортмундцы все же нашли в себе силы опять сократить отставание в счете на 84-й минуте (отличился Кагава), но на Средиземноморье поедут с худшим коэффициентом на общую победу.

В главном противостоянии четвертьфинала этой Лиги Чемпионов, которое, по крайней мере, по именам могло бы украсить ее финальный поединок, мюнхенская «Бавария» также дома проиграла мадридскому «Реалу» - 1:2.

«Баварцы» повели в первом тайме после удара Видаля на 25-й минуте – 1:0. Но на 47-й главная звезда приезжей команды Криштиану Роналду сделал счет ничейным - 1:1. Он же на 77-й вывел сливочных вперед – 1:2.

Сенсация этого розыгрыша Лиги английский чемпион «Лестер» в гостях уступил мадридскому «Атлетико» с вполне комфортным счетом - 0:1. У «матрасников» пенальти на 28-й минуте реализовал Гризманн.