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Ученые нашли жизнь на глубине в 20 километров

12.04.2017 21:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 апр — Sputnik. Международный коллектив исследователей обнаружил в десяти километрах под дном Марианской впадины признаки жизни, об этом ученые сообщили в своем докладе.

При помощи телеуправляемых подводных аппаратов исследователи извлекли со дна впадины почти полсотни проб. Экспедицию проводили вблизи грязевого вулкана Южный Чаморро у впадины.

Ученые нашли жизнь на глубине в 20 километров
© AFP/ JORGE GUERRERO
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Вещества, исследованные учеными, попали на поверхность дна Марианской впадины через гидротермальные источники. В минералах были найдены органические вещества — такие же, какие образуются при жизнедеятельности микробов.

Объединив исследования разных лет, ученые пришли к выводу, что это вещество образовалось в десяти километрах под дном впадины — то есть порядка 20 километров ниже уровня моря. По предположению исследователей, там могут обитать микроорганизмы.

Впрочем, ученые пока не уверены в том, что органические вещества могли быть образованы именно благодаря микроорганизмам.

Марианская впадина — самое глубокое место на Земле, находится в Тихом океане близ Филиппин, Японии и Папуа Новой Гвинеи. Глубочайшее место впадины достигает практически 11 километров ниже уровня моря, его называют "Бездной Челленджера".

 
Теги: Минск
 
 
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Под дном известной Марианской впадины ученые нашли признаки жизнедеятельности организмов.

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