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Видеофакт МЧС: чудесное спасение кошки из вентшахты в Бресте

12.04.2017 20:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Как рассказали брестские спасатели, такими случаями они не занимаются, но в данной ситуации для обратившихся в МЧС горожан сделали исключение, так как животное провело в заточении несколько дней.

По информации МЧС, кошка застряла в вентиляции 10-этажного дома на уровне квартиры, расположенной на первом этаже. Для того чтобы ее вызволить, бойцам пришлось аккуратно разобрать с помощью перфоратора и углошлифовальной машины часть стены.

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Сотрудники брестского городского МЧС сумели спасти кошку, которая провалилась в вентшахту в одном из многоэтажных домов областного центра. Смотрите на видео, как...

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