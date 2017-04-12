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Видеофакт МЧС: чудесное спасение кошки из вентшахты в Бресте
12.04.2017 20:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Как рассказали брестские спасатели, такими случаями они не занимаются, но в данной ситуации для обратившихся в МЧС горожан сделали исключение, так как животное провело в заточении несколько дней.
По информации МЧС, кошка застряла в вентиляции 10-этажного дома на уровне квартиры, расположенной на первом этаже. Для того чтобы ее вызволить, бойцам пришлось аккуратно разобрать с помощью перфоратора и углошлифовальной машины часть стены.
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Сотрудники брестского городского МЧС сумели спасти кошку, которая провалилась в вентшахту в одном из многоэтажных домов областного центра. Смотрите на видео, как...
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