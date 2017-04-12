Как рассказали брестские спасатели, такими случаями они не занимаются, но в данной ситуации для обратившихся в МЧС горожан сделали исключение, так как животное провело в заточении несколько дней.

По информации МЧС, кошка застряла в вентиляции 10-этажного дома на уровне квартиры, расположенной на первом этаже. Для того чтобы ее вызволить, бойцам пришлось аккуратно разобрать с помощью перфоратора и углошлифовальной машины часть стены.

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