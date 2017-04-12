Болельщики английского «Лестера» устроили массовые гуляния на Пласа-Майор — одной из центральных площадей Мадрида — накануне четвертьфинального матча Лиги чемпионов против испанского «Атлетико».

Фанаты хором выкрикивали «испанские ублюдки, Гибралтар наш», а также распевали песню «10 немецких бомбардировщиков» времен Второй мировой войны.

Leicester fans clashing with Police in Madrid today #LCFC pic.twitter.com/M3XbSFPo6t — Pints and Pyro (@PintsandPyro) 12 апреля 2017 г.

В какой-то момент празднования перетекли в столкновения с сотрудниками полиции, которые попытались зачистить площадь.

Несколько фанатов английского клуба ранены.

Матч завершился победой «Атлетико» (1:0) . Единственный мяч с пенальти на 28-й минуте забил Антуан Гризманн. Ответный поединок запланирован на 18 апреля в Англии.