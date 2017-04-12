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"Гибралтар наш!" Фанаты "Лестера" устроили бурные гуляния в Мадриде и подрались с полицией
Болельщики английского «Лестера» устроили массовые гуляния на Пласа-Майор — одной из центральных площадей Мадрида — накануне четвертьфинального матча Лиги чемпионов против испанского «Атлетико».
Фанаты хором выкрикивали «испанские ублюдки, Гибралтар наш», а также распевали песню «10 немецких бомбардировщиков» времен Второй мировой войны.
В какой-то момент празднования перетекли в столкновения с сотрудниками полиции, которые попытались зачистить площадь.
Несколько фанатов английского клуба ранены.
Матч завершился
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Болельщики английского "Лестера" устроили массовые гуляния на Пласа-Майор - одной из центральных площадей Мадрида - накануне четвертьфинального матча Лиги...
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